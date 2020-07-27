В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе начал действовать приказ о полном прекращении огня. С 00:01 27 июля все боевые действия на линии фронта официально прекращены.

Об этом сообщили в пресс-центре Штаба ООС. Данный приказ соответствует мерам, которые были определены трехсторонней контактной группой.

“Согласно решению Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 года Командование Объединенных сил сообщает, что 26 июля 2020 года издан приказ командующего Объединенных сил о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня”,– отмечено в сообщении.

Для контролирования режима “тишины” в зону проведения ООС в Донецкой и Луганской областях прибывают специально командированные украинские военнослужащие с опытом участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН. При этом в штабе ООС заверили, что украинским военнослужащим никто не запрещал “в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами Международного права и национального законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокационных действий вооруженных формирований РФ”.

Как ранее сообщал PolitUA, договоренности о прекращении огня были заключены Трехсторонней контактной группой в Минске.