Минздрав называет напряженной ситуацию по эпидемии

За сутки в Украине зафиксировали 807 новых случаев коронавируса. Выздоровели 315 пациентов. Умерло за сутки 11 пациентов.

За последние сутки, 26 июля, новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине зафиксировано 807, тогда как выздоровели лишь 315 человек, а умерли 11 больных, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает пресс-служба Кабмина.

Всего в стране – 65 656 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, из них 1616 летальных, 36122 пациенты выздоровели. Всего проведено 970 705 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 315 пациентов.

Статистика в регионах:

• Винницкая область – 2589 случаев;

• Волынская область – 3616 случаев;

• Днепропетровская область – 1330 случаев;

• Донецкая область – 850 случаев;

• Житомирская область – 1723 случая;

• Закарпатская область – 4874 случая;

• Запорожская область – 750 случаев;

• Ивано-Франковская область – 4121 случай;

• Кировоградская область – 695 случаев;

• Киев – 7690 случаев;

• Киевская область – 3548 случаев;

• Львовская область – 8952 случая;

• Луганская область – 120 случаев;

• Николаевская область – 559 случаев;

• Одесская область – 2960 случаев;

• Полтавская область – 394 случая;

• Ровенская область – 5701 случай;

• Сумская область – 445 случаев;

• Тернопольская область – 2773 случая;

• Харьковская область – 3431 случай;

• Херсонская область – 220 случаев;

• Хмельницкая область – 1059 случаев;

• Черновицкая область – 5634 случая;

• Черкасская область – 902 случая;

• Черниговская область – 720 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что в конце прошлой недели число новых случаев коронавируса в Украине подскочило почти до тысячи. Смертность составила – 20 пациентов. Выздоровели – почти 900.