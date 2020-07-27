Минздрав называет напряженной ситуацию по эпидемии

За сутки в Украине зафиксировали 807 новых случаев коронавируса. Выздоровели 315 пациентов. Умерло за сутки 11 пациентов.
За последние сутки, 26 июля, новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине зафиксировано 807, тогда как выздоровели лишь 315 человек, а умерли 11 больных, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает пресс-служба Кабмина.
Всего в стране – 65 656 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, из них 1616 летальных, 36122 пациенты выздоровели. Всего проведено 970 705 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 315 пациентов.
Статистика в регионах:
• Винницкая область – 2589 случаев;
• Волынская область – 3616 случаев;
• Днепропетровская область – 1330 случаев;
• Донецкая область – 850 случаев;
• Житомирская область – 1723 случая;
• Закарпатская область – 4874 случая;
• Запорожская область – 750 случаев;
• Ивано-Франковская область – 4121 случай;
• Кировоградская область – 695 случаев;
• Киев – 7690 случаев;
• Киевская область – 3548 случаев;
• Львовская область – 8952 случая;
• Луганская область – 120 случаев;
• Николаевская область – 559 случаев;
• Одесская область – 2960 случаев;
• Полтавская область – 394 случая;
• Ровенская область – 5701 случай;
• Сумская область – 445 случаев;
• Тернопольская область – 2773 случая;
• Харьковская область – 3431 случай;
• Херсонская область – 220 случаев;
• Хмельницкая область – 1059 случаев;
• Черновицкая область – 5634 случая;
• Черкасская область – 902 случая;
• Черниговская область – 720 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что в конце прошлой недели число новых случаев коронавируса в Украине подскочило почти до тысячи. Смертность составила – 20 пациентов. Выздоровели – почти 900.