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Боевики подготовили провокацию против ВСУ на Донбассе

На позициях ВСУ на Донбассе.

На Донбассе вражеские войска устроили провокацию перед введением режима прекращения огня. Они заминировали украинские позиции минами.

Боевики заминировали украинские позиции минами с часовым механизмом, чтобы во время действия режима прекращения огня те взорвались и все выглядело так, будто украинская сторона осуществила обстрел и нарушила договоренности о «тишине», сообщает штаб ООС в Facebook.

«Накануне полного и всеобъемлющего режима прекращения огня враг предпринял очередную провокацию неподалеку Новомихайловки и осуществил минирование украинских позиций противопехотными минами ПОМ-2 с помощью противотанковых гранатометов. Такие мины запрещены Оттавской конвенцией и изготавливаются исключительно в Российской Федерации. ПОМ-2 ставится дистанционно и имеет период самоликвидации от 4 до 100 часов», – говорится в сообщении.

«Коварство провокации заключается в том, что вскоре, уже во время действия перемирия, мина может детонировать и взрыв будет расцениваться как обстрел со стороны украинских позиций, или подрыв украинских воинов на собственных минах. То есть, в любом случае, как срыв полного и всеобъемлющего режима прекращения огня», – уточняют в сообщении.

РОЗПОЧАВСЯ ПОВНИЙ І ВСЕОСЯЖНИЙ РЕЖИМ ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮСитуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається…

Geplaatst door Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation op Zondag 26 juli 2020

Как известно, с полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.

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Источник Пресс-служба Штаба Операции объединены сил

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