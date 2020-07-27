Боевики подготовили провокацию против ВСУ на Донбассе

Боевики заминировали украинские позиции минами с часовым механизмом, чтобы во время действия режима прекращения огня те взорвались и все выглядело так, будто украинская сторона осуществила обстрел и нарушила договоренности о «тишине», сообщает штаб ООС в Facebook.

«Накануне полного и всеобъемлющего режима прекращения огня враг предпринял очередную провокацию неподалеку Новомихайловки и осуществил минирование украинских позиций противопехотными минами ПОМ-2 с помощью противотанковых гранатометов. Такие мины запрещены Оттавской конвенцией и изготавливаются исключительно в Российской Федерации. ПОМ-2 ставится дистанционно и имеет период самоликвидации от 4 до 100 часов», – говорится в сообщении.

«Коварство провокации заключается в том, что вскоре, уже во время действия перемирия, мина может детонировать и взрыв будет расцениваться как обстрел со стороны украинских позиций, или подрыв украинских воинов на собственных минах. То есть, в любом случае, как срыв полного и всеобъемлющего режима прекращения огня», – уточняют в сообщении.

РОЗПОЧАВСЯ ПОВНИЙ І ВСЕОСЯЖНИЙ РЕЖИМ ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮСитуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається… Geplaatst door Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation op Zondag 26 juli 2020

Как известно, с полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.