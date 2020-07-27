Оккупанты заявили, что в Крыму утонул сын политузника

В Крыму назвали причину смерти ребенка политзаключенного Сулейманова. По версии оккупантов – мальчик утонул в выгребной яме.

В подконтрольном России управлении МВД в аннексованном Крыму заявляют, что выяснили причину смерти 3-летнего Мусы Сулейманова в селе Строгановка под Симферополем. По их данным, ребенок утонул, сообщают «Крым.Реалии».

Ранее сообщалось, что тело мальчика нашли в одной из выгребных ям рядом с домом.

Сообщалось, что в поселке Строгановка Симферопольского района пропал сын политзаключенного Руслана Сулейманова – трехлетний Муса, 26 июля стало известно, что мальчика нашли мертвым.

В МВД говорят, что «согласно результатам вскрытия, признаков насильственной смерти не обнаружено, причина гибели ребенка – утопление».

В управлении Следственного комитета России добавили, что время наступления смерти соответствует времени исчезновения.

В полиции отметили, что теперь устанавливают обстоятельства, при которых погиб ребенок.

Напомним, что во время российских военных учений в Керченском проливе под воду ушла бронемашина десанта, спасти которую не удалось. Экипаж успел покинуть бронетехнику.