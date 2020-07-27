Хабаровск три недели охвачен протестами против Москвы

В российском Хабаровске третью неделю продолжаются протесты. На ежедневных акция хабаровчане требуют отставки губернатора Дегтярева и нацлидера Путина.

В городе Хабаровск, что на Дальнем Востоке России, третью неделю продолжается протест против ареста популярного среди местных жителей губернатора Сергея Фургала, передает «Радио Свобода».

26 июля акция собрала сотни людей, это значительно меньше субботних митингов, в которых уже трижды, 11, 18 и 25 июля, участвовали десятки тысяч жителей Хабаровска и Хабаровского края.

В конце митинга 26 июля к немногочисленным уже протестующим вышел назначенный Москвой временный исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев. Среди прочего он предложил создать народный совет для совместного обсуждения и решения проблем края.

Часть местных жителей считает, что на встрече Дегтярева было много подставных лиц – сотрудников ФСБ, Федеральной службы охраны или так называемого «Центра «Э» (силовое подразделение по противодействию экстремизму).

Напомним, что с 11 июля в Хабаровске ежедневно проходят митинги в поддержку Фургала, арестованного в Москве по обвинению в организации убийств более 10 лет назад. Жители требуют открытого суда над Фургалом в Хабаровске.

После того как президент России Владимир Путин уволил Фургала и назначил на его должность Михаила Дегтярева, к лозунгам митингующих добавились требования отставки как назначенца Кремля, так и российского президента.