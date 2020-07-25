На военных учениях под Керчью утонула бронетехника

Во время российских военных учений в Керченском проливе под воду ушла бронемашина десанта, спасти которую не удалось. Экипаж успел покинуть бронетехнику.

На военных учениях армии Росии произошло чрезвычайное проишечствие. Во время форсирования Керченского пролива БРДМ-2 заполнился водой, к машине подключили насосы спасательного катера, но спасти машину не удалось, сообщают в российских соцсетях.

В сообщении говорится, что БРДМ ушел под воду. Экипаж успел спастись. Бронемашины возвращаются к тасманскому берегу. Военные пока не прокомментировали обстоятельства происшествия.

Напомним, что Россия регулярно проводит в оккупированном Крыму военные учения. К тренировке привлекаются Крымская и Новороссийская военно-морские базы.

В то же время, на Балтийском море, у побережья Германии и Дании, проходят учения BALTOPS 2020. В них берут участие около трех тысяч военнослужащих и 29 кораблей.