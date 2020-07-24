Россия уверена, что достроит «Северный поток-2»

В Кремле заверяют, что подготовили стратегию действий для реализации проекта газопровода «Северного потока-2», несмотря на введенные санкций США.

В Кремле заявляют, что найдут способ достроить «Северный поток-2», несмотря на новые санкции США, заявил пресс-секретарь нацлидера России Дмитрий Песков, сообщает российское агентство «РБК».

Дмитрий Песков заявил, что новые санкции «бесспорно, вызывают обеспокоенность» и что Россия считает их противоречащими международному законодательству.

Однако, по его словам, участники проекта все равно будут искать способ завершить строительство газопровода.

«Безусловно, если все формулировки, которые до этого озвучивались, будут формализованы таким образом, это потребует определенного анализа … Необходимо выстраивать и тактику, и стратегию таким образом, чтобы была реализована конечная цель», – сказал Песков.

ЕС выразил обеспокоенность намерениями США расширить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».

Об этом говорится в заявлении Жозепа Борреля в заявлении, высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности.

«Я глубоко обеспокоен тем, что Соединенные Штаты стали чаще вводить санкции или угрожать санкциями против европейских компаний и интересов», – заявляет Жозеп Боррель, добавляя, что в последнее время наблюдается усиление этой тенденции – в случаях Ирана, Кубы, Международного уголовного суда, теперь проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

«ЕС выступает против применения третьими странами санкций в отношении европейских компаний, которые законно ведут бизнес. Более того, ЕС считает экстерриториальное применение санкций противоречащим международному праву. Европейская политика должна определяться здесь, в Европе, а не третьими странами», – отмечает Жозеп Боррель.

Высокий представитель ЕС добавляет, что когда стороны имеют общие цели внешней политики и политики безопасности, то могут получить большую пользу в результате скоординированных и целенаправленных санкций, введенных вместе с партнерами

«Мы видели много таких положительных примеров и продолжим координировать действия там, где сможем. Европейский Союз всегда открыт к диалогу, если существуют разногласия в политике. Но это не может происходить под угрозой санкций», – подчеркнул Жозеп Боррель.

Напомним, 23 июля Сенат США подавляющим большинством голосов принял оборонный бюджет на сумму 741 млрд долларов.

Проект оборонного бюджета предусматривает ужесточение санкций против «Северного потока-2». В частности, новые санкции коснутся компаний, которые будут способствовать продаже, аренде или предоставлению судов для прокладки «Северного потока-2».