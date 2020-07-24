Стали известны условия получения нового кредита от ЕС
Стали известны все условия, при которых Украина получит 600 млн евро кредита от ЕС. Многие из них премьер Шмыгал обязался выполнить до конца года.
Новая судебная реформа, реформирование налоговой и таможенной администрации, ликвидация налоговой милиции и еще ряд изменений есть среди условий, при которых Украина получит от Евросоюза транш в 600 млн евро макрофинансовой помощи, говорится в опубликованной статье главного редактора «Европейской Правды» Сергея Сидоренко.
В четверг, 23 июля, Украина и ЕС официально одобрили соглашение о макрофинансовой помощи – кредит на сумму 1,2 млрд евро. Половину средств Брюссель согласился перечислить сразу, а вот для получения следующих 600 млн Украина должна провести ряд реформ.
Украина обязалась осуществить полную перезагрузку Высшей квалификационной комиссии судей. Отбор ее членов должен проводиться специально созданной конкурсной комиссией с международным участием. Кроме того, в судебной системе должна быть создана Комиссия по вопросам добропорядочности и этики, задачей которой является перезагрузка Высшего совета правосудия. В составе комиссии также должны быть международники.
Кроме этого, Украина должна завершить аттестацию прокуроров на региональном уровне и начать процесс аттестации на местном уровне, а также завершить и запустить в работу автономный реестр дел, которые расследуются НАБУ/САП.
Правительство должно завершить практику «коронавирусных конкурсов», при которой на должности высшего уровня назначали без отбора, и заполнить все «временно назначенные» должности.
Также правительство должно реформировать налоговую и таможенную администрацию. Должен состояться полноценный конкурсный отбор руководителей таможни и налоговой, а также структурные изменения в этих службах, включая совершенствование системы мониторинга НДС, внедрение электронных кассовых регистраторов и тому подобное.
Кабинет Министров должен принять решение о ликвидации налоговой милиции. Взамен Рада должна принять закон о создании нового политически независимого агентства для расследования серьезных экономических и финансовых преступлений с четким разграничением его компетенции с СБУ и национальной полицией. Речь идет о Бюро финансовых расследований или его аналоге.
Не забыли в ЕС и о Коломойском и Приватбанке, они не названы прямо, но намеки читаются, говорится в статье.
Украина должна продолжить «прилагать усилия для восстановления активов в государственных банках, используя все существующие инструменты для урегулирования проблемных активов, в том числе путем проведения действий через суды и уголовное преследование, где это необходимо», говорится в меморандуме с ЕС.
Кроме того, Минздрав должен передать все централизованные закупки лекарственных средств, медицинских изделий и индивидуальных средств защиты новообразованному ГП «Медицинские закупки Украины» – за исключением закупок, проводимых через специализированные международные закупочные организации.
Кабмин должен продолжать реформировать систему корпоративного управления госпредприятий в соответствии с принципами ОЭСР. В том числе должны быть созданы наблюдательные советы на профессиональной основе и назначено по конкурсу высшее руководство 10 крупнейших государственных предприятий.
Напомним, что Правительство ликвидирует Государственную фискальную службу до конца текущего года, это одно из условий для второго транша макрофинансовой помощи в 600 миллионов евро от ЕС для Украины, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время визита в Брюссель.
Кроме того, в Еврокомиссии заявили, что премьер-министр Шмыгаль пообещал изменить нормы законопроекта о госзакупках, нарушающего ассоциацию с ЕС.