Глава Чечни грозит санкциями против Госсекретаря США

Глава Чечни Рамзан Кадыров решил ввести санкции против Госсекретаря США Майка Помпео. Кадыров грозит таки шагов в ответ на санкции США против него.

Глава Чечни Рамзан Кадыров запретил госсекретарю США Майклу Помпео въезд в регион и ввел другие санкции в отношении него, сообщает российское агентство «ТАСС» со ссылкой на заявление Кадырова на совещании в Грозном

«Господина Помпео я приглашал в гости, но вот теперь при всех говорю, что не имею на это права. Все, отменяю приглашение и объявляю о включении его во все санкции, которые у нас есть в республике, вплоть до заблокирования всех его счетов. То же самое они сделали против меня», – заявил Кадыров.

Кадыров возмутился через американские санкции против членов его семьи. По его словам, он не понимает, при чем тут его дети и его жена, «которая вообще никуда не лезет, ни в политику, никуда».

Кадыров считает, что введение санкций против него связано с предвыборной кампанией в США.

Напомним, что ранее США ввели санкции против лидера Чечни Рамзана Кадырова и его семьи за нарушения прав человека.