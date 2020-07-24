Шмыгаль упраздняет Государственную фискальную службу

Как заявил премьер Шмыгаль, Кабмин Украины по требованию ЕС ликвидирует Государственную фискальную службу до конца текущего года.

Правительство ликвидирует Государственную фискальную службу до конца текущего года, это одно из условий для второго транша макрофинансовой помощи в 600 миллионов евро от ЕС для Украины, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время визита в Брюссель, передает агентство «РБК-Украина».

«Это один из маячков для второго транша. Это фактически условие для второго транша. До конца года мы должны утвердить концепцию реформирования государственной налоговой службы», – заявил премьер.

Шмыгаль объяснил, что новый орган будет не силовым, а интеллектуальным.

«Наша идеология, это должно быть интеллектуальный орган вместо Государственной фискальной службы. Не силовым, а интеллектуальным. То есть, орган, который будет иметь доступ к базам данных, ресурсов, который будет интеллектуально искать финансовые нарушения, разоблачать их и передавать их в соответствующий органу», – отметил Шмыгаль.

Напомним, что в Еврокомиссии заявили, что премьер-министр Шмыгаль пообещал изменить нормы законопроекта о госзакупках, нарушающего ассоциацию с ЕС.

Рада должна принять закон о создании нового политически независимого агентства для расследования серьезных экономических и финансовых преступлений с четким разграничением его компетенции с СБУ и национальной полицией. Речь идет о Бюро финансовых расследований или его аналоге.

Бюро финансовых расследований – орган досудебного расследования, основной задачей которого будет предотвращение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие уголовных преступлений, отнесенных к его подследственности.

2 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о Бюро финансовых расследований. Позже депутаты провалили голосование за закон во втором чтении.

Как сообщали масс-медиа, это было связано с тем, что контроль над новым ведомством хотел получить Офис президента, вместо Минфина.