В “Слуге народа” хотят наказывать украинцев за пропаганду ЛГБТ

Народные депутаты из партии “Слуга народа” хотят штрафовать украинцев за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма. Сумму штрафа предлагают установить в размере 17 тысяч гривен.

Об этом говорится в законопроекте №3917 “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризму”. Авторы документа: народные депутаты из фракции “Слуга народа” Георгий Мазурашу и Елена Лис.

В тексте документа указано, что на юридических лиц предлагается налагать штраф в 51 тысячу гривен.Публичная же пропаганда гомосексуализма или трансгендеризма должна наказываться штрафом в 85 тысяч гривен.

“Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению выполнения статьи 51 Конституции Украины относительно охраны государством семьи, детства, материнства и отцовства, позволит бороться против пропаганды гомосексуализма и трансгендеризму”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Народные депутаты утверждают, что государство обязано заботиться о физическом и психическом здоровье, моральном и духовном состоянии и развитии человека.

Как ранее сообщал PolitUA, украинцам хотят выдавать официальный e-mail вместе с паспортом.