Расшифровка бортовых самописцев со сбитого над иранским Тегераном самолета МАУ позволила получить первые данные. Они подтвердили, что причиной катастрофы стали внешние факторы.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин. Он также поблагодарил всех партнеров, которые помогли приблизить этот важный момент в расследовании.

“Черные ящики” от PS752 были успешно считаны и расшифрованы. Расшифровка подтвердила факт незаконного вмешательства в работу самолета”, – подчеркнул Елин.

Теперь, по словам заместителя министра, Украина и другие страны ожидают иранскую сторону на первый раунд переговоров. Они должны начаться на следующей неделе.

Grateful to all partners who helped bring this moment closer. Black boxes from #PS752 were read out and deciphered successfully. The transcript confirmed the fact of illegal interference with the plane. We are waiting for the Iranian side for the first round of talks next week. pic.twitter.com/ArqeQ5I2e6

— Yevhenii Yenin (@YeninYevhenii) July 24, 2020