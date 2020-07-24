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Расшифровка “черных ящиков” сбитого самолета МАУ: появились первые данные

Они подтвердили, что причиной катастрофы была не поломка.

Расшифровка бортовых самописцев со сбитого над иранским Тегераном самолета МАУ позволила получить первые данные. Они подтвердили, что причиной катастрофы стали внешние факторы.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин. Он также поблагодарил всех партнеров, которые помогли приблизить этот важный момент в расследовании.

“Черные ящики” от PS752 были успешно считаны и расшифрованы. Расшифровка подтвердила факт незаконного вмешательства в работу самолета”, – подчеркнул Елин.

Теперь, по словам заместителя министра, Украина и другие страны ожидают иранскую сторону на первый раунд переговоров. Они должны начаться на следующей неделе.

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Ранее PolitUA рассказывал о том, что Иран подтвердил вмешательство России в свою систему ПВО.

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