“Укрзалізниця” запустит еще сорок шесть поездов: маршруты и даты

Часть из них уже отправилась в путь.

Компания “Укрзалізниця” восстанавливает движение еще 46 пригородных поездов. Их маршруты проходят на территории обслуживания Львовской железной дороги.

Как сообщили на сайте “Укрзалізниці”, первые из них уже отправились в рейсы в пятницу, 24 июля. Остальные начнут выходить на маршрут на следующей неделе.

С 24 июля

№ 6109 Львов — Мостицкая-2 09:00-11:03;

№ 6112 Мостицкая-2 — Львов 16:42-19:05;

№ 6437 Коломия — Івано-Франківськ 21:05-23:00;

№ 6452 Коломия — Заліщики 08:30-11:38;

№ 6451 Залищики — Коломия 12:39-15:38;

№ 6441 Коломия — Рахов 09:05-13:22;

№ 6442 Рахов — Коломия 14:22-18:18;

№ 6092 Львов — Здолбунов 10:08-14:31;

№ 6093 Здолбунов — Львов 09:30-13:19;

№ 6204 Тернополь — Подволочск 09:19-10:35;

№ 6207 Подволочск — Тернополь 18:19-19:33.

С 25 июля

№ 6021 Львов — Сянки 09:25-13:50;

№ 6022 Сянки — Львов 14:50-19:30;

№ 6187 Львов — Мукачево 09:07-15:08;

№ 6506 Мукачево — Стрий 16:06-19:50;

№ 6042 Львов — Тернополь 08: 39-11:35;

№ 6045 Тернополь — Львов 16:30-19:36;

№ 6438 Ивано-Франковск — Коломия 05:35-07:50;

№ 6404/6403 Ивано-Франковск — Яремче 08:23-10:20;

№ 6404/6403 Яремче — Ивано-Франковск 17:04-19:00.

С 27 июля

№ 6008 Трускавец — Львов 05:46-08:20.

До 1 августа возобновят движение

№ 6062 Львов — Ходоров 09:05-11:18;

№ 6067 Ходоров — Львов 17:15-19:37;

№ 6051 Стоянов — Львов 04:58-07:30;

№ 6052 Львов — Стоянов 09:40-22:13;

№ 6081 Ходоров — Стрий 05:54-07:00;

№ 6086 Стрий — Ходоров 20:20-21:30;

№ 6132 Самбор — Стрий 04:46-07:20;

№ 6135 Стрий — Самбор 17:58-20:03;

№ 6131 Стрий — Самбор 05:25-07:38;

№ 6136 Самбор — Стрий 17:15-19:30;

№ 6001 Рава Руска — Львов 04:43-06:52;

№ 6006 Львов — Рава Руска 20:45-23:00;

№ 7001 Львов — Мукачево 07:15-11:29;

№ 7002 Мукачево — Львов 15:56-20:08;

№ 6123 Львов — Шкло 17:23-18:48;

№ 6124 Шкло — Львов 19:00-20:28;

№ 6370 Стоянов — Киверцы 04:10-07:20;

№ 6369 Киверцы — Стоянов 20:52-23:52;

№ 6323 Олевск — Сарни 04:00-06:19;

№ 6326 Сарни — Олевск 20:31-23:52;

№ 6341/6342 Сарни — Здолбунов 06:29-09:20;

№ 6519/6520 Мукачево — Ужгород — Сянки 08:25-10:32/10:40-13:40;

№ 6565/6566 Сянки — Ужгород — Мукачево 14:05-17:05/17:15-19:14;

№ 6576 Батово — Солотвино 07:30-12:40;

№ 6593 Солотвино — Батово 17:12-23:10.

Ранее PolitUA сообщал, что карантин в Украине был продлен до 31 августа.