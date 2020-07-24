Кличко просит ужесточить меры безопасности в Киеве

Он обратился к Службе безопасности Украины и Нацполиции.

Мэр Киева Виталий Кличко просит усилить меры безопасности в столице. Для этого он обратился к правоохранительным органам.

Об этом он заявил во время онлайн-брифинга. В частности, городской глава заявил о необходимости усиления патрулирования в Киеве.

В частности, Кличко просит более эффективного упреждения возможных угроз, задержание и привлечение к ответственности преступников. По его словам, “ситуацию, которая сейчас происходит в стране и городе” пытаются дестабилизировать.

“Мы видим, что происходит в последние дни и в стране, и в столице. У нас каждый день сообщения о десятках минирований, жгут дома и авто”, – подчеркнул мэр.

Напомним, что террористическая обстановка в столице за последние дни серьезно обострилась:

Рядом со станцией метро “Минская” 21 июля обнаружили и уничтожили два самодельных взрывных устройства .

. В тот же день сообщалось о заминировании ТРЦ Ocean Plaza .

. Тогда же сообщили о заминировании аэропорта “Киев” (Жуляны), Центрального железнодорожного вокзала и Апелляционного суда .

. 22 июля в столице обнаружили еще два подозрительных чемодана – на площади Космонавтов в Соломенский районе и возле станции метро “Вокзальная”.

– на площади Космонавтов в Соломенский районе и возле станции метро “Вокзальная”. 23 июля в Деснянском районе Киева снова заметили подозрительный пакет . Кроме того о “заминировании” автомобиля Audi сообщалось возле ТРЦ “Метрополис” на Оболони.

. Кроме того о автомобиля Audi сообщалось возле ТРЦ “Метрополис” на Оболони. После этих инцидентов в Киеве были усилены меры безопасности. На патрулирование улиц вышли дополнительные наряды полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Как ранее сообщал PolitUA, в Киеве нашли мертвым сотрудника СБУ. Он расследовал дела о госизмене.