Кличко просит ужесточить меры безопасности в Киеве

Он обратился к Службе безопасности Украины и Нацполиции.
Мэр Киева Виталий Кличко просит усилить меры безопасности в столице. Для этого он обратился к правоохранительным органам.
Об этом он заявил во время онлайн-брифинга. В частности, городской глава заявил о необходимости усиления патрулирования в Киеве.
В частности, Кличко просит более эффективного упреждения возможных угроз, задержание и привлечение к ответственности преступников. По его словам, “ситуацию, которая сейчас происходит в стране и городе” пытаются дестабилизировать.
“Мы видим, что происходит в последние дни и в стране, и в столице. У нас каждый день сообщения о десятках минирований, жгут дома и авто”, – подчеркнул мэр.
Напомним, что террористическая обстановка в столице за последние дни серьезно обострилась:
- Рядом со станцией метро “Минская” 21 июля обнаружили и уничтожили два самодельных взрывных устройства.
- В тот же день сообщалось о заминировании ТРЦ Ocean Plaza.
- Тогда же сообщили о заминировании аэропорта “Киев” (Жуляны), Центрального железнодорожного вокзала и Апелляционного суда.
- 22 июля в столице обнаружили еще два подозрительных чемодана – на площади Космонавтов в Соломенский районе и возле станции метро “Вокзальная”.
- 23 июля в Деснянском районе Киева снова заметили подозрительный пакет. Кроме того о “заминировании” автомобиля Audi сообщалось возле ТРЦ “Метрополис” на Оболони.
- После этих инцидентов в Киеве были усилены меры безопасности. На патрулирование улиц вышли дополнительные наряды полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины.
Как ранее сообщал PolitUA, в Киеве нашли мертвым сотрудника СБУ. Он расследовал дела о госизмене.