Шесть лет назад от российских террористов был освобожден Лисичанск

24 июля 2014 года, ровно шесть лет назад, украинские войска освободили от террористов НВФ “ЛНР” город Лисичанск в Луганской области.

Об этом напомнили на странице Службы безопасности Украины в Facebook. В ведомстве подчеркнули, что за короткое время “русской весны” город превратился в настоящие руины – террористы регулярно обстреливали жилые районы, пытали и убивали патриотов Украины.

“После жестоких боев Лисичанск снова расцвел украинскими флагами и начал отстраиваться. Помним воинов, погибших в боях, чтобы мир вернулся на украинские земли! Слава Украине!”, – заявили в СБУ.

Напомним, что Лисичанск находился под контролем боевиков “ЛНР” с конца мая до конца июля 2014 года. 23 июля 2014 года участники террористических банд “Восток-13” и “Сибирь” устроили засаду на украинских военных, которые освобождали город. Боевики атаковали Нацгвардию с применением снайперского, стрелкового и автоматического оружия.

В боевом столкновении погибли генерал-майор Национальной гвардии Украины Александр Радиевский и еще трое военных, одиннадцать нацгвардейцев были ранены.

Украинская прокуратура собрала доказательства причастности к этому преступлению двух граждан Российской Федерации и троих местных жителей. Всем им сообщили о подозрении по факту “участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, что привело к гибели людей, а также в посягательстве на территориальную целостность Украины”.

24 липня 2014 року українські війська звільнили Лисичанськ від проросійських бойовиків. Жителі зустрічали наших воїнів… Опубликовано Служба безпеки України Четверг, 23 июля 2020 г.

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