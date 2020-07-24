Легализация казино в Украине: в закон внесли неожиданную поправку

Верховная Рада внесла поправки в закон о легализации игорного бизнеса в Украине. Теперь размещать у себя казино получили возможность и четырехзвездочные отели.

Об этом сообщил народный депутат от фракции “Голос” Ярослав Железняк на своей странице в Facebook. Он напомнил, что изначально было разрешено делать это только в гостиницах с пятью звездами.

“В финальном тексте появилась норма о возможности располагать казино в 4-звездочных отелях. Напомню, что в тексте, который выносили в зал, казино разрешено было только в 5-звездочных. И говорят, это была личная позиция президента. Как так произошло? Очень просто. Была правка №1804 от “Слуги народа”, ее подняли на подтверждение и 229 голосами “за” учли”, – написал Железняк.

Он предположил, что это не было сделано намеренно. Депутат подчеркнул, что надеется, что эта поправка послужит дополнительным основанием для ветирования закона.

«Казино завжди виграє»… зараз ця фраза заграє новими барвами) У фінальному тексті з’явилася норма про можливість… Опубликовано Ярославом Железняком Четверг, 23 июля 2020 г.

Ранее PolitUA разбирался в плюсах и минусах закона об игорном бизнесе.