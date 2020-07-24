Штрафы за домашнее насилие в Украине хотят увеличить в сотни раз

Штрафы за домашнее насилие в Украине могут увеличиться в сотни раз. С этой целью в Верховную раду Украины был внесен законопроект №3908.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады. При этом сейчас за первое совершение правонарушения грозит штраф в размере от 170 до 340 гривен, а при повторном инциденте в течение года – от 340 до 680 гривен.

“В связи с инфляционными процессами в стране и обесцениванием гривны за последние годы такой размер штрафа потерял свою предохранительную и карательную функцию и уже не выступает эффективным средством сдерживания нарушителей”, – уточняется в пояснительной записке.

В вышеуказанном документе предлагается увеличить штраф за совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола физического, психологического или экономического характера (применение насилия, не повлекшее телесных повреждений, угрозы, оскорбления или преследования, лишения жилья, еды, одежды, другого имущества или средств, на которые потерпевший имеет предусмотренное законом право и т.д.), в результате чего мог быть или был нанесен вред физическому или психическому здоровью потерпевшего. Размер штрафа указан на уровне одной-двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. То есть от 17 до 34 тысяч гривен.

За повторное нарушение в течение года законопроект предлагает штраф в размере от двух до четырех тысяч минимумов, что составляет от 34 до 68 тысяч гривен.

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