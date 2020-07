Российская певица Zivert отменила концерты в Украине

View this post on Instagram

дорогие люди 🤍 Мне дико жаль сообщать вам об этом. Но, к сожалению, в связи с продлением карантина и не открытой с 15.07 границей (Россия по-прежнему красная зона) все мои концерты в Украине переносятся на неопределённый срок. Я знаю, как сильно вы ждали меня в своих краях. И хочу, чтоб вы знали, что я всем сердцем хотела попасть к вам 🤍 Но пока ситуация диктует нам свои правила. Но так же я точно знаю, что придёт наше время и мы будем с вами вместе сиять как и прежде ✨ Я всё равно буду ждать нашей встречи. P.S. Возврат средств за приобретённые билеты можно осуществить в период с 21.07 по 28.07 Приносим свои глубочайшие извинения ! И я крепко обнимаю каждого из вас ❤️