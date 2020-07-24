Российская певица Zivert отменила концерты в Украине

Zivert незаконно посещала с концертами оккупированный Крым, о чем свидетельствую многочисленные фотографии опубликованные в соцсетях.

Российская певица Юлии Зиверт, которая ранее выступала в аннексированном Крыму, отменила концерты в Украине – в частности, в Киеве и Одессе, говорится в сообщении Instagram певицы Zivert.

«Мне дико жаль сообщать вам об этом, но, к сожалению, в связи с продлением карантина и не открытой с 15.07 границей (Россия по-прежнему красная зона) все мои концерты в Украине переносятся на неопределенный̆ срок», – написала певица.

«Я знаю, как сильно вы ждали меня в своих краях. И хочу, чтоб вы знали, что я всем сердцем хотела попасть к вам. Но пока ситуация диктует нам свои правила», – подчеркнула она.

Певица добавила, что возврат средств за приобретенные билеты можно осуществить с 21.07 по 28.07. Она принесла извинения фанатам.

В Одессе концерт Zivert был запланирован на 24 июля в летнем театре «Морвокзал», в Киеве – на 4 августа в «Оsocor Beach Club» от «Osocor Residence».

Ранее народный депутат Украины от фракции «Голос» Соломия Бобровская сообщила, что подала запросы в Службу безопасности Украины и Государственную пограничную службу Украины из-за запланированных концертов Zivert. Она подчеркнула, что организацией концерта Zivert занимается компания «Квартал концерт», которая связана с окружением президента Владимира Зеленского.

Также активист Сергей Стерненко заявил, что на днях обратился в СБУ и Пограничную службу Украины в связи с планами российской певицы выступать в Украине.

Он назвал «хорошей новостью» отмену концерта Юлии Зиверт, которая «неоднократно незаконно посещала оккупированный Крым и осуществляла там гастрольную деятельность». По его мнению, это «копняковая демократия через огласку в действии».

Юлия Зиверт выступала в Крыму, захваченном Россией. Российские масс-медиа сообщают, что после каждого концерта Зиверт в Крыму фотоотчеты из сети исчезали, как и упоминания о присутствии певицы на вечеринках.

Однако в сети сохранились фотографии с концертов в клубах Ялты и Симферополя, а также новогодней вечеринки в симферопольском заведении «Чайка».

Напомним, что по мнению российского адвоката Полозова, репрессивная политика России в Крыму и царящее беззаконие на оккупированном Донбассе служат целям создания в обществе атмосферы страха и безысходности.

Кроме того, по утверждению Полозова, российские власти полностью заменили сотрудников полиции и ФСБ в оккупированном Крыму. Самих крымчан-предателей «размазывают тонким слоем» по территории РФ.