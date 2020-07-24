“Склонен к измене”: Полозов рассказал, как крымчан-предателей ссылают на Колыму

Россия производит ротацию кадров в своих государственных структурах оккупационной власти в Крыму, заменяя местных сотрудников приезжими из РФ. Так как в Кремле не доверяют крымчанам, считая что предав раз они предадут и в будущем, рассказал в интервью корреспонденту агентства «УНИАН» Роману Цимбалюку российский адвокат Николай Полозов.

«Понятно, что кремлевский режим бессердечный и нехороший, но там совершенно неглупые люди сидят. Они прекрасно понимают цену предательства.. Они прекрасно понимают, что в какой-то момент бывший эсбеушник, который стал сотрудником ФСБ, при изменении обстановки, критическом изменение обстановки, абсолютно также кинет их, как он кинул свою страну в 2014 году», – сказал Полозов.

По словам Полозова, россияне с материковой части занимают более 2/3 прокурорских и судейских должностей в этих структурах в Крыму.

«На текущий момент, если мы говорим о системе прокуратуры и судов где-то на 30% из числа судей и прокуроров – это крымские. Остальные – это уже приехавшие», – отметил Полозов.

При этом в полиции или структурах ФСБ кадровые замены близки к 100% личного состава. «Если мы говорим о сотрудниках полиции или сотрудниках ФСБ, то большинство из них конечно уже те кого привезли и специально поселили и там эти люди ничего общего с Крымом не имеют, они как бы в такой свое рода командировке», – подчеркивает Полозов.

Предавших Украину крымчан, которые остались служить в российской полиции, ФСБ, прокуратуре, судах отправляют в другие регионы России. Например, на Таймыр и Колыму.

«Если человек всю жизнь хотел посмотреть Таймыр, или Колыму, то почему российские власти должны это ему запрещать?! Наоборот будут всячески помогать командировать туда. Может кому-то там, понравится», – добавил он.

При этом российские власти допускают, что рано или поздно Крым придется возвращать. «А в этом, что сложный момент может наступить рано или поздно, российские власти уверены. Вот их по всей необъятной Российской Федерации тонким слоем и размазывают, чтобы они никак не могли ни на что и ни на кого влияния оказать», – отмечает Полозов.

В то же время, Полозов считает, что в личных делах таких людей наверняка стоят особые отметки, по которым их определяют как потенциальную угрозу для российского государства. Речь идет о бытующей молве насчет записи в личных делах «склонен к измене».

«Я не видел личных дел бывших сотрудников крымской милиции или СБУ. Но, наверняка, какие-то пометки в них стоят. Более чем уверен, что российские власти прекрасно понимают, что это за люди. Поэтому наверняка какие-то отметки стоят», – подчеркивает Полозов.

Ранее сообщалось, что по словам Полозова, репрессивная политика России в Крыму и царящее беззаконие на оккупированном Донбассе служат целям создания в обществе атмосферы страха и безысходности.