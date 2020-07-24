23 июля боевики нарушили режим “тишины” восемь раз.

23 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Отвечая на провокации боевиков, бойцы ВСУ ранили двух террористов.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. Там подчеркнули, что потерь среди украинских воинов нет.

Террористы в очередной раз использовали запрещенное минскими соглашениями вооружение. А также гранатометы и стрелковое оружие.

Так, возле Старогнатовки боевики дважды открывали огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из подствольных гранатометов были обстреляны позиции ВСУ вблизи Гнутово.

В районе Новотошковского, российско-оккупационные войска использовали запрещенные Минскими договоренностями минометы калибром 120 миллиметров. А у населенных пунктов Причепиловка и Орехово, украинские опорные пункты подверглись обстрелу из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

“По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой”, – заверили в штабе ООС.

Как ранее сообщал PolitUA, в Минске заключили новый договор о полном прекращении огня на Донбассе.