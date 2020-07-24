Как изменился Крым: свидетельство адвоката Полозова

Репрессивная политика России в Крыму и царящее беззаконие на оккупированном Донбассе служат целям создания в обществе атмосферы страха и безысходности.

Российские власти начали менять свою политику в оккупированном Крыму и на Донбассе. Какие изменения в кремлевской политике по отношению к оккупированным территориям следует ожидать, рассказал в интервью корреспонденту агентства «УНИАН» Роману Цимбалюку российский адвокат Николай Полозов.

«Безусловно. Уже идут изменения в оккупированном Крыму. Например, изменен порядок въезда и выезда граждан Украины, которые были вынуждены получить российские паспорта на полуострове», – заявил Полозов.

«Теперь они не могут по украинским паспортам выезжать и взъезжать в Крым, как это было раньше. Теперь они вынужден показать российский паспорт, а если они показывают украинский – их штрафуют», – добавил он.

Полозов так же отметил, что продолжается курс российской репрессивной политики в отношение крымчан. Особенно жестко преследую крымских татар, которые массово выражают недовольство оккупационной политикой.

«Плюс политика репрессий никуда не делась. В оккупированном Крыму, в первую очередь, речь идет о крымских татарах, которые составляют подавляющее большинство среди украинских политзаключенных. Из 130 человек – 90 – это крымские татары, которых последовательно репрессирует, постоянно проводят обыски», – отмечает адвокат.

«Сейчас более 180 крымскотатарских детей остались без отцов, потому что их отправили в СИЗО и тюрьмы. Это репрессивное давление не останавливается. Сейчас идет дискуссия о возобновлении обменов», – добавил он.

При этом в основе такой политики российских властей в Крыму лежит взятие людей в заложники с последующим обменом их на представителей «русского мира», террористов отбывающих сроки за свои преступления в Украине, или возобновление поставок воды в Крым. Полозов отмечает, что такие призывы в России уже озвучены.

«Причем обмен может быть не только людей на людей, а, например, людей на воду в Крым. Такое тоже звучит. Я считаю, что это абсолютно не правильная позиция, потому что Крым является практически неисчерпаемым резервуаром для пополнения так называемого обменного фонда», – подчеркивает Полозов.

«Сегодня они отдают 130 человек в обмен на воду в Крым, а завтра будет схвачено еще 500 человек. Кто их остановит?», – отмечает он.

Плозов так же прокомментировал российскую политику в отношение оккупированной части Донбасса

«Когда речь идет об отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые контролируются пророссийскими боевиками, то там вообще полный беспредел. Там не работают даже те минимальные нормы российского законодательства, которые гарантируют право на защиту, право на адвоката», – заявил адвокат.

«Людей просто кидают в подвал, никакого закона там не существует – это бандитские гнезда, в которых над людьми издеваются, как только возможно. Естественно, Россия потакает оккупационным администрациям в подобном давлении», – подчеркнул он..

По мнению российского адвоката основная цель таких действий российских оккупационных властей – поддерживать на Донбассе атмосферу страха среди населения. Это делается, что убить в общественном мнение всякую надежду на хоть какое-либо изменение ситуации в лучшую сторону.

«Задача очень простая: запугать остатки нелояльного населения, чтобы у них мысли не было о возвращении в Украину, чтобы они не думали, что их спасут. Таким образом людям прививают выученную беспомощность, чтобы эти люди никогда не жили надеждой, что когда-нибудь все вернется на круги своя», – подчеркивает Полозов.

Напомним, что ранее Полозов сообщил о том, что главу Меджлиса крымскотатарского народа Чубарова «обвиняют» в «организации массовых беспорядков» в Симферополе 26 февраля 2014 года и будут судить в Крыму без адвоката.

Кроме того, оккупационные власти Крыма отправили в суд уголовное дело против народного депутата Украины, лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.