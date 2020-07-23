Американские ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке заявили о создании нового препарата. Он может помочь миру в борьбе с коронавирусом.

Как сообщает журнал Nature, новое лекарство представляет собой коктейль мощных антител. Они способны помочь организму намного быстрее и эффективнее справиться с болезнью.

В публикации также отметили, что антитела для препарата были получены от шестидесяти пациентов, ранее госпитализированных с тяжелой формой COVID-19. Во время эксперимента ученые обнаружили 61 тип различных антител, которые вырабатываются при борьбе организма с заражением. Десять из них якобы продемонстрировали эффективность при нейтрализации коронавируса.

По мнению руководителя разработки, этот препарат на первых порах мог бы полностью заменить собой вакцину. В частности, предлагается осуществлять его поставки в дома престарелых, чтобы защитить их, как группу риска.

Как ранее сообщал PolitUA, глава Гостуризма Украины заразилась коронавирусом.