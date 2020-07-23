Авторы фильма “Земляне”, который по требованию луцкого террориста призвал смотреть президент Украины Владимир Зеленский, осудили действия луцкого террориста Максима Кривоша. Они заявили, что не поддерживают методы террора.

Как сообщает OBOZREVATEL, об этом сказано в сообщении режиссера фильма Шона Монсона на официальной странице картины в Facebook. Он пояснил, что главное послание киноленты – это сострадание ко всем существам.

“Содержание фильма – это глобальная бойня миллиардов беззащитных животных, которая продолжается, и не только наносит вред здоровью человека, но и является основной причиной изменения климата” , – подчеркнул режиссер.

Он напомнил, что “Земляне” не пытаются использовать террор для того, чтобы побудить людей к террору.

“Наши сердца обращены ко всем, кто пострадал от этого испытания, их семей, а также к власти, которая обеспечила, чтобы ни одна жизнь не была потеряна. Мы должны двигаться вперед без насилия в отношении всех”, – сказано в сообщении Монсона.

Ранее PolitUA публиковал полную хронологию захвата автобуса в Луцке, а также разбирался в деталях штурма и ареста террориста. Также PolitUA собрал ключевые заявления Максима Кривоша из зала суда.