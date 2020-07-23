Шмыгаль обещает ЕС изменить правила госзакупок

В Еврокомиссии заявили, что премьер-министр Шмыгаль пообещал изменить нормы законопроекта о госзакупках, нарушающего ассоциацию с ЕС.

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, который является ответственным за экономические вопросы, обсудил с украинским премьером Денисом Шмыгалем проект закона о госзакупках, принятый в первом чтении, заявил в Брюсселе на совместном брифинге с украинским премьером Денисом Шмыгалем, отвечая на вопрос «Европейской Правды».

Домбровскис подтвердил, что вопрос несоответствия этого проекта с Соглашением с ЕС было одной из тем переговоров.

«Мы поднимали этот вопрос и я получил заверения премьер-министра что правительство работает над тем, чтобы изменения в закон о госзакупках отвечали договоренностям Украины с ЕС, включая Соглашение об ассоциации», – заявил Домбровскис.

Денис Шмыгаль подтвердил заявление вице-президента Еврокомиссии, подчеркнув, что будет искать компромиссные формулировки в диалоге с Верховной Рады.

«Я заверил вице-президента, что позиция правительства заключается в том, чтобы поддерживать национального производителя, не нарушая обязательств, которые есть в Соглашении об ассоциации. Мы однозначно будем стоять на этой позиции», – заявил он.

«Мы будем вести диалог об этом с Верховной Радой и профильными комитетами, будем вести консультации о том, как поддержать украинского производителя, не нарушая наши договоренности с Евросоюзом», – добавил премьер-министр.

Напомним, что почти 60% украинцев недовольны политикой проводимой в Украине президентом Зеленским, премьер-министром Шмыгалем и спикером парламента Разумковым.