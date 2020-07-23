23 июля, суд в Луцке принял решение взять под стражу на 60 дней террориста Максима Кривоша без возможности внесения залога. Теперь он будет содержаться в СИЗО до 18 сентября.

При этом адвокат подозреваемого заявил, что не будет подавать апелляцию на решение суда, так как его клиент не настаивает на этом. Журналистам удалось пообщаться с преступником – PolitUA собрал ключевые заявления Кривоша.

Почему захватил именно автобус

Потому что это действенный метод. Потому что главный террорист – государство, страна, система. Это главный террорист. И он понимает только силу.

Главная цель

Чтобы мы все прекратили себя обманывать. И когда я говорю “мы”, я имею в виду и себя тоже. Пусть каждый думает над этим отдельно. Чего я хотел? Все написано.

О соучастниках и оружии

Про оружие – это несущественный вопрос. Нет у меня сообщников – это все выдумки спецслужб.

Почему сдался правоохранителям

Ты хотел, чтобы я застрелился? Я не знаю, что вы называете постановкой… Я сдался сам. То есть, не было никакого штурма, я выпустил людей. Я вообще был готов вчера умереть, ничего страшного.

О разговоре с Зеленским

О своем общении с президентом я расскажу на окончательном суде. Что он мне говорил, а что я ему говорил.

О фильме “Земляне”

А вы посмотрите этот фильм и пусть каждый сам поймет. У каждого своя голова.

О Дне антисистемы

День антисистемы – день, когда ты ничего не боишься, веришь в себя и стараешься себя полюбить.

Это еще не конец

Я всех прошу ждать продолжения перформанса антисистемы. Продолжение будет очень скоро.

Ранее PolitUA публиковал полную хронологию захвата автобуса в Луцке, а также разбирался в деталях штурма и ареста террориста.