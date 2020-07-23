Украинские киберспортсмены одержали победу в аукционе и выкупили отель «Днепр». Они опровергают информацию о россиянах-олигархах, якобы купивших отель.

Победу в аукционе за отель «Днепр» одержали не российские олигархи, а украинские айтишники, которые хотят превратить его в первый киберспортивный отель в мире, полностью подготовленный для таких ивентов. Соответствующие заявление у себя на Facebook сделал предприниматель и профессиональный киберспортсмен Александр Кохановский.

«Несколько лет назад мы задумали большой инфраструктурный киберспортивный проект», – прокомментировал новый совладелец отеля «Днепр».

«Это целая экосистема, которая включает в себя создание современной многофункциональной киберспортивной арены с Всеукраинскими и международными турнирами, Киберспортивной Академии, образовательных проектов и Киберспортивной Ассоциации, объединяющей ключевых игроков рынка – которые будут развивать индустрию и помогать в совершенствовании законодательной базы», – уточнил он.

Кохановский объяснил, почему украинские айтишники решились на такую инвестицию в недвижимость.

«Проект должен был стартовать с постройки арены, но мы изменили свои планы, увидев новую уникальную возможность», – подчеркнул Кохановский.

Также, Александр поделился своими дальнейшими планами по обустройству отеля, его развитию и кибер-будущему всей Украины:

«Всю свою жизнь я презентовал Украину в мире киберспорта, но сейчас мы выходим на абсолютно новый уровень – мировой рынок и большие возможности для экономики нашей страны», – отмечает Кохановский.

«Днепр» будет включать в себя не только атрибуты топового отеля (рестораны, SPA и фитнес-центры), но и уникальные киберспортивные элементы: тренировочные зоны, киберспортивную сцену, специальные номера для профессиональных игроков, а также лучший в мире players’ lounge», – комментирует он.

Строить кибер-империю Александр собирается не один, а вместе с единомышленниками: группой партнеров и инвесторов, которые способны реализовать этот большой проект, первой частью которого стал отель «Днепр».

UPD: ￼Дал небольшое ивью AIN – https://ain.ua/2020/07/23/koxanovskij-dnepr-blic/Если честно, то хотел дождаться уже… Geplaatst door Alexander Kokhanovskyy op Donderdag 23 juli 2020

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