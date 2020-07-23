Экология Днепра: в реке появились медузы и рыба-игла

Ассоциация рыболовов бьет тревогу насчет появления медуз и рыбы-иглы в Днепре под Киевом. Это свидетельство катастрофического состояния реки.

Ассоциации рыболовов Украины заявляет, что рыба-игла и мелкая медуза в последнее время стали встречаться в водах Днепра в районе Киева из-за катастрофического состояния реки, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на информацию полученную в пресс-службе Ассоциации рыболовов Украины.

По данным ассоциации, в водохранилищах Днепра морская рыба-игла и мелкая медуза стали привычными обитателями. Но если три года назад рыбу иглу и некоторые виды бычков можно было встретить только в дельте Днепра и на Каховском водохранилище, то сегодня они в изобилии встречается прямо в столичных заливах.

В Ассоциации рыболовов Украины подчеркивают, что появление морских обитателей в днепровских водах говорит о катастрофическом состоянии Днепра: «Они живут в столичной акватории прямо под «окнами» Верховной Рады, и это яркая демонстрация ненадлежащего отношения к самой главной реке страны».

В ассоциации добавляют, что «Днепр катастрофически зарастает и мелеет»: только в столичной акватории 57 отмелей, которые через 3-5 лет могут превратиться в острова, если не принять экстренные меры.

«По утверждению ученых, вода в водохранилищах напоминает коктейль из всей таблицы Менделеева. Благодаря всему этому соленость воды повысилась, что и дало возможность поселиться в каскаде Днепровских водохранилищ жителям морских лиманов», – заявил глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков.

«Что в отношении мелкой медузы, то это Craspedacusta sowerbyi или амазонская пресноводная медуза из Южной Америки. Несколько лет назад можно было увидеть ее единичные экземпляры, но в этом – в некоторых заливах как в киселе плаваешь», – добавил он.

При этом особо подчеркивается, что данный вид медуз «

«Данная медуза – пришелец. Она не свойственна нашей отечественной природе, скорее всего, попала в воды Днепра из чьего-то аквариума. Этот вид происходит родом от настоящих медуз, схожий с ними по структуре и так-то же должен иметь щупальца, то есть это настоящая, полноценная медуза, правда несколько в уменьшенном виде от своих морских сородичей», – отметил Чистяков.

Напомним, что с 17 июня в Киевской области ужесточили карантин.

В месте проведения подобных мероприятий теперь должно находиться менее 50% от стационарно размещенных мест для сидения и/или менее одного лица на пять квадратных метров площади здания. Кроме того, заведения общественного питания и развлекательные заведения не смогут работать с 23:00 до 07:00.

Также в области пообещали усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий при перевозках, работе заведений общественного питания и ночных развлекательных заведений.