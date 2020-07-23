США и Балтия осуждают исторические фейки от Путина

США и страны Балтии осудили РФ за попытки переписать историю. Недавно нацлидер России Путин заявил, что страны Балтии добровольно вступили в СССР.

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы и госсекретарь США выступили с совместным заявлением, в котором решительно выступили против любых попыток России переписать историю, сообщает портал «ERR».

Заявление, опубликованное 23 июля, приурочено к 80-летию со дня принятия Декларации Уэллеса, осуждающей оккупацию и аннексию стран Балтии Советским Союзом.

В заявлении министры подчеркнули постоянно крепкие союзнические отношения между странами Балтии и США. Нынешние попытки России манипулировать историей также были осуждены.

«Мы решительно выступаем против любой попытки России переписать историю с целью оправдания оккупации и аннексии стран Балтии Советским Союзом в 1940 году. Декларация Уэллеса показывает, что уже в 1940 году свободный мир видел действия Советского Союза такими, какими они были незаконным актом насильственной аннексии», – говорится в заявлении.

«Благодаря нашему членству в НАТО мы стали сильными союзниками, которые работают вместе для обеспечения мира и стабильности, – отмечается в заявлении. – Приверженность Эстонии, Латвии и Литвы трансатлантическому альянсу остается неоспоримым», – отмечают в заявлении.

В заявление также поблагодарили США за помощь в укрепление европейской обороны.

«Страны Балтии ценят вклад Соединенных Штатов в европейскую оборону, в частности, путем регулярного развертывания сил в странах Балтии, что крайне важно для сдерживания любого потенциального противника», – добавляют в завлении.

Президенты стран Балтии также осудили советский тоталитарный режим

По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, все это является ярким примером давних тесных отношений между Эстонской Республикой и Соединенными Штатами и убедительным сигналом в то время, когда Россия продолжает делать систематические попытки исказить историю.

«Соединенные Штаты проводят наиболее последовательную политику непризнания оккупации и аннексии Эстонии», – подчеркнул Рейнсалу.

Буквально накануне нацлидер России Владимир Путин сделал заявление содержащее историческую оценку оккупации стран Балтии и их последующей аннексией СССР в 1940 году. По мнению российского лидера, с точки зрения международного права страны Балтии стали частью Советского Союза «абсолютно легитимно».

«Осенью 1939 года, решая свои военно‑стратегические, оборонительные задачи, Советский Союз начал процесс инкорпорации Латвии, Литвы и Эстонии. Их вступление в СССР было реализовано на договорной основе, при согласии избранных властей», – заявил Путин.

«Это соответствовало нормам международного и государственного права того времени. Кроме того, Литве в октябре 1939 года были возвращены город Вильно и прилегающая область, ранее входившие в состав Польши», – настаивает нацлидер России.

Оно особо подчеркнул «привелигированные» условия советской оккупации стран Балтии.

«Прибалтийские республики в составе СССР сохранили свои органы власти, язык, имели представительство в советских высших государственных структурах», – написал Путин.