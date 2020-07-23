Новости

СБУ задержала «обвиняемого» в убийстве Захарченко

Андрей Байдала.

СБУ задержала экс-правоохранителя, которого боевики ОРДЛО обвинили в убийстве главаря оккупационной администрации «ДНР» Захарченко.

Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого боевики обвинили в убийстве главаря так называемой «ДНР» Александра Захарченко, сообщает информагентство «РБК-Украина» со ссылкой на ответ на запрос от СБУ.

«Следователями органов безопасности сообщено о подозрении запрашиваемому гражданину (Байдала – ред.) в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц) УК, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – говорится в сообщении СБУ.

В СБУ «Украинской Правде» также подтвердили факт задержания, но подробностей не сообщили.

«РБК-Украина» также сообщает, что у сотрудников разведки Минобороны 8 июля прошли обыски.

Читайте также  Кредит МВФ: дефолт в Украине против выборов в ОРДЛО

Напомним, что в июне 2019 года российские СМИ распространили информацию о том, что боевики так называемой «Донецкой народной республики» назвали организаторами убийства своего главаря Александра Захарченко агентов якобы под руководством сотрудника департамента контрразведки СБУ Андрея Байдалы.

Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане в центре Донецка 31 августа 2018 года. Позже в «ДНР» заявили, что в результате взрыва погибли два человека, девять – пострадали

Источник РБК-Украина Украинская Правда

Тоже интересно
Новости

Режиссер фильма “Земляне” осудил луцкого террориста Кривоша

Новости

Шмыгаль обещает ЕС изменить правила госзакупок

Новости

Суд над луцким террористом закончился: вердикт и ключевые заявления Кривоша

Новости

«Днепр» купили киберспортсмены, а не кремлевские толстосумы

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Режиссер фильма “Земляне” осудил луцкого террориста Кривоша

Шмыгаль обещает ЕС изменить правила госзакупок

Суд над луцким террористом закончился: вердикт и ключевые заявления Кривоша

1 из 1 903