СБУ задержала «обвиняемого» в убийстве Захарченко

СБУ задержала экс-правоохранителя, которого боевики ОРДЛО обвинили в убийстве главаря оккупационной администрации «ДНР» Захарченко.

Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого боевики обвинили в убийстве главаря так называемой «ДНР» Александра Захарченко, сообщает информагентство «РБК-Украина» со ссылкой на ответ на запрос от СБУ.

«Следователями органов безопасности сообщено о подозрении запрашиваемому гражданину (Байдала – ред.) в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц) УК, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – говорится в сообщении СБУ.

В СБУ «Украинской Правде» также подтвердили факт задержания, но подробностей не сообщили.

«РБК-Украина» также сообщает, что у сотрудников разведки Минобороны 8 июля прошли обыски.

Напомним, что в июне 2019 года российские СМИ распространили информацию о том, что боевики так называемой «Донецкой народной республики» назвали организаторами убийства своего главаря Александра Захарченко агентов якобы под руководством сотрудника департамента контрразведки СБУ Андрея Байдалы.

Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане в центре Донецка 31 августа 2018 года. Позже в «ДНР» заявили, что в результате взрыва погибли два человека, девять – пострадали