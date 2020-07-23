Цена одной заправки бензином или дизтопливом в Украине.

В Украине продолжается рост цен на бензин и дизтопливо

Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на бензин и дизтопливо. С конца июня цены уже выросли в среднем почти на 87 копеек за литр.

22 июля сеть AЗС «ОККО» повысила цены на все виды топлива на 50 копеек за литр, сообщает издание «ЕnKorr» со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка «Консалтинговой группы «А-95».

Стоимость дизтоплива и бензина А-92 на станциях «ОККО» выросла до 24,99 грн за литр, бензина А-95 – до 25,99 грн/л.

Кроме того, на 20 копеек за литр топливо подорожало в сетях «Amic» и «UPG».

Так, бензин А-92 и дизтопливо на АЗС «Amic» подорожали до 23,69 грн/л, А-95 – до 24,69 грн/л.

На станциях «UPG» розничная цена А-95 установлена на уровне 22,50 грн/л, А-92 – 21,50 грн/л, дизтоплива – 18,45 грн/л.

Кроме того, сети «БРСМ-Нафта», «Shell», «Маркет», «Авантаж 7», «Motto» и «Mango» подняли цены на 10-60 копеек за литр.

Рост розничных цен начался 29 июня. С того момента розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 87 копеек за литр.

Ранее сообщалось, что стоимость бензина и дизельного топлива на украинских заправках будет расти в течение ближайшей недели. Одна из главных причин подорожания – падение курса гривни.

При этом как известно, на мировых рынках продолжают снижаться цены на нефть.