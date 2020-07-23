Глава Гостуризма Украины заболела коронавирусом

Коронавирусом COVID-19 заразилась глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Чиновница заверила, что вся команда агентства ушла на карантин.

“Друзья, получила положительные результаты ПЦР теста на COVID-19. Была удивлена, потому что носила маску в общественных местах, постоянно мыла и дезинфицировала руки, придерживалась социальной дистанции и других рекомендуемых правил”, – уточнила Олеськив.

Она добавила, что чувствует себя хорошо, хотя и ощущает слабость и небольшую боль в горле, “как будто переела мороженого”.

“Все родные, коллеги и те, кто был в тесном контакте сейчас проходят тестирование. Сотрудники ГАРТ на карантине”, – подчеркнула Олеськив.

Друзі, отримала позитивні результати ПЛР тесту на COVID-19. Була здивована, бо носила маску в громадських місцях,… Опубликовано Mariana Oleskiv Среда, 22 июля 2020 г.

Как ранее сообщал PolitUA, карантин из-за коронавируса в Украине продлили до начала осени.