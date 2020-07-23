Глава Гостуризма Украины заболела коронавирусом

Все агентство ушло на карантин.
Коронавирусом COVID-19 заразилась глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Чиновница заверила, что вся команда агентства ушла на карантин.
“Друзья, получила положительные результаты ПЦР теста на COVID-19. Была удивлена, потому что носила маску в общественных местах, постоянно мыла и дезинфицировала руки, придерживалась социальной дистанции и других рекомендуемых правил”, – уточнила Олеськив.
Она добавила, что чувствует себя хорошо, хотя и ощущает слабость и небольшую боль в горле, “как будто переела мороженого”.
“Все родные, коллеги и те, кто был в тесном контакте сейчас проходят тестирование. Сотрудники ГАРТ на карантине”, – подчеркнула Олеськив.
Друзі, отримала позитивні результати ПЛР тесту на COVID-19.
Була здивована, бо носила маску в громадських місцях,…
Опубликовано Mariana Oleskiv Среда, 22 июля 2020 г.
Как ранее сообщал PolitUA, карантин из-за коронавируса в Украине продлили до начала осени.