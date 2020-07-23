У антикоррупционера Шабунина сгорел дом

Учредитель «ЦПК» уверен, что его дом подожгли, так как недавно газовая служба проверяла в его доме счетчики и все соединения.

Председатель правления и соучредитель «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин заявил, что его дом подожгли. Обошлось без жертв, сообщил сам Шабунин на своей странице в Facebook.

По словам главы «ЦПК», соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул дом.

В то же время, уверен активист, дом подожгли, поскольку две недели назад газовая служба проверила счетчик и все соединения.

Сгоревший дом Шабунина. Сгоревший дом Шабунина. Сгоревший дом Шабунина. Пред 1 из 3 След

Шабунин также пригласил журналистов увидеть последствия поджога.

«Хотим еще раз напомнить о несостоятельности власти защитить общественных деятелей. Как христианин благословляю исполнителей и заказчиков. Последним спасибо за мотивацию работать еще больше», – написал активист.

На фото мій підпалений сьогодні вночі дім. Ніхто не постраждав: нас з дітьми не було, а батьки встигли вибігти…. Geplaatst door Vitaliy Shabunin op Woensdag 22 juli 2020

Напомним, что «Центр противодействия коррупции» – общественная организация, основанная Виталием Шабунин и Дарьей Каленюк. ЦПК известны своими заявлениями о преступлениях по факту топ-коррупции, общественными акциями, адвокацией законопроектов, борьбой за возвращение коррупционных активов.

Один из последних проектов Центра «Серпом по рейтингу» ставит целью рассказать избирателям о «зашкварных» нардепах.

С «Центр противодействия коррупции» неоднократно судились чиновники.