Российские незаконные вооруженные формирования 22 июля 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате четверо украинских военных получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. Там подчеркнули, что по данным разведки, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали одного и ранили троих захватчиков.

Так, в районе Майорска противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм и выпустил по украинским позициям 25 мин. Недалеко от Хутора Свободный боевики использовали гранатометы различных систем, а у Крымского – вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, террористы дважды вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по пригороду Марьинки. Враг также обстрелял бойцов ВСУ вблизи от населенных пунктов Лебединское, Водяное, Пищевик, Старогнатовка и Талаковка. Защитники Богдановки попали под бомбежку с беспилотного летательного аппарата. Также на этом участке фронта боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

“Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение. Ответ был адекватным – после чего враг прекратил свою активность. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой”, – заверили в штабе ООС.

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