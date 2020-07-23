В Минске договорились о полном прекращении огня на Донбассе

22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) был заключен договор о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе. Договор вступает в силу с 00:01 27 июля.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

“Прорыв в работе ТКГ в этом направлении является результатом эффективной работы украинской делегации при поддержке наших международных партнеров в Берлине и Париже, а также работы политических советников и глав МИД стран-участниц “нормандского формата”, – уточнили в ОПУ.

Прекращение огня



Стороны при посредничестве ОБСЕ заключили договор о применении мер по усилению режима прекращения огня до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса. Соответствующие меры были согласованы на заседании Украиной и Россией, а также поддержаны ОБСЕ. Режим “полной тишины” должен начаться 27 июля.

Сьогодні, 22 липня 2020 року, відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у… Опубликовано Офіс Президента України Среда, 22 июля 2020 г.

Минские договоренности

В Офисе президента также подчеркнули, что режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня выступит базовой предпосылкой для успешной реализации Минских договоренностей. В частности, он откроет путь к выполнению других положений этих соглашений. Но только в том случае, если он будет соблюдаться другой стороной.

“Украина в очередной раз подтвердила полную готовность соблюдения достигнутых на декабрьском саммите в Париже договоренностей на уровне лидеров стран-участниц “нормандского формата” и приверженность к выполнению Минских соглашений. СММ ОБСЕ будет способствовать и поддерживать выполнение этих мероприятий”, – уточнили в сообщении.

Прекращение огня и выборы на Донбассе



В ТКГ также отметили, что полное и всеобъемлющее прекращение огня – это базовая предпосылка и для политического урегулирования ситуации на Донбассе.

Напомним, что выборы на временно оккупированных территориях Украины возможны только при выполнении следующих условий:

Всеобъемлющая деэскалация;

Вывод иностранных военных подразделений и техники;

Разоружение незаконных вооруженных формирований;

Восстановление контроля со стороны правительства Украины над украинско-российской границей;

Выборы должны проходить исключительно согласно законодательству Украины;

Выборы должны проходить с соблюдением Копенгагенских стандартов ОБСЕ.

Как видим, прекращение огня явялется одним из необходимых пунктов.

Позиция Российской Федерации



Представитель России на переговорах ТКГ Борис Грызлов заявил, что боевики “Л/ДНР” якобы давно предлагали прекратить огонь.

“После почти пятимесячного сопротивления украинская сторона нашла в себе мужество согласовать те меры по прекращению огня, которые неоднократно предлагались Донецком и Луганском”, – сказал Грызлов.

Заявления террористов



Так называемый “МИД ДНР” сообщил, что на переговорах по Донбассу в минском формате стороны договорились о новых мерах контроля перемирия. Боевики заверили, что дополнительные меры контроля за перемирием якобы включают в себя публикацию приказов сторон о прекращении огня, а также санкции, которые будут предприниматься в отношении нарушителей перемирия.

В частности, прекращение огня включает в себя “запрет на наступательную и разведывательно-диверсионную деятельность, использование летательных аппаратов, запрет на применение огня, включая снайперский, запрет на размещение тяжелой артиллерии и техники в населенных пунктах и вблизи объектов инфраструктуры”.

Как ранее сообщал РolitUA, боевики на Донбассе устроили засаду на эвакуационную команду, которой перед этим предоставили “коридор” для эвакуации тела погибшего воина ВСУ.