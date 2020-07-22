ГБР изловило сутенера в Центральном аппарате СБУ

ГБР разоблачило сутенера у Баканова. Сотрудник СБУ систематически требовал неправомерную выгоду от женщин, предоставляющих интимные услуги.

Государственное бюро расследований разоблачило сотрудника Центрального аппарата Службы безопасности Украины, который занимался сутенерством, сообщает пресс-служба Бюро.

«Сотрудник СБУ систематически требовал неправомерную выгоду от женщин, предоставляющих интимные услуги, в качестве платы за «крышевание» их деятельности», – говорится в сообщении Бюро.

«Кроме того, указанный работник обеспечивал их рекламой на сайтах знакомств, за что также получал от них денежное вознаграждение», – сообщают в сообщении.

Фото опубликованные ГБР. Фото опубликованные ГБР. Фото опубликованные ГБР. Пред 1 из 3 След

Задержали эсбэушника 21 июля после получения им очередной неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в злоупотреблении влиянием и сутенерстве (ч. 2 ст. 303 и ч. 2 ст. 369-2 УК) и избрании в отношении него меры пресечения.

Задержанному грозит от 4 до 7 лет тюрьмы.

Напомним, что ГБР сообщило Януковичу и двум экс-министрам обороны подозрение в госизмене в пользу России. Они умышленно снижали обороноспособность страны.