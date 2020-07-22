Новости

В Украине оценили площадь посев в ОРДЛО и Крыму

Посевы зерновых.

Ученые определили площадь посевов на временно оккупированных территориях Украины. Общая площадь посевных составляет 1,5 млн га.

Площадь посевов на неподконтрольных правительству частях Донецкой, Луганской областей и АР Крым составляет 1,5 млн га, говорится в исследовании «EOS Сrop Monitoring» и ученых из Института космических исследований НАНУ и ГКАУ, передает «Экономическая Правда».

Общее же количество посевов на территории Украины составляет более 29 млн. га.

Для построения карты посевных площадей команда использовала спутниковые снимки и алгоритмы глубинного обучения, которые ранее применялись для поиска нелегальных полей.

Результаты исследования посевных площадей Украины.
Результаты исследования посевных площадей Украины.

Для обучения и валидации алгоритмов использовались собранные наземные данные вдоль дорог, содержащих информацию о типе наземного покрова. Погрешность полученной карты посевных площадей по состоянию на 10 июля составляет 3% в тестовой независимой выборке.

Читайте также  Портников: Неуважение к институциям приведет к краху Украины

Компания «EOS Data Analytics» – украинско-американская компания, специализирующаяся на технологиях спутникового слежения для аграрных и других коммерческих или общественных целей.

Напомним, что украинская разведка сообщила численность российских войск на Донбассе. В зону ООС продолжают завозить «курсантов».

Источник Экономическая Правда

Тоже интересно
Новости

ГБР изловило сутенера в Центральном аппарате СБУ

Новости

Госдеп США объявил охоту на украинских хакеров

Новости

Климкин поднял на смех Жванию с обличением Порошенко

Новости

Карантин в Украине продлили до осени

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

ГБР изловило сутенера в Центральном аппарате СБУ

Госдеп США объявил охоту на украинских хакеров

Климкин поднял на смех Жванию с обличением Порошенко

1 из 2 662