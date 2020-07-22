Климкин поднял на смех Жванию с обличением Порошенко

Бывший соратник Порошенко экс-нардеп Жвания заявил, что экс-президент захватил власть в 2014 году, «купив» поддержку в ЕС и пообещав олигархам выгоды.

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин опроверг заявление Давида Жвании о том, что в свою бытность послом в Германии Климкин передавал 5 миллионов евро высокопоставленному еврочиновнику за поддержку Петра Порошенко на выборах со стороны Евросоюза. Климкин рассказал об этом в своем комментарий изданию «Украинская Правда».

«Что же там комментировать – по-моему, это довольно смешно. Во-первых, никто в Европе не вмешивается в дела других государств», – заявил Климкин.

Климкин обращает особое внимание на то обстоятельство, кто именно из европейских политиков способен решать подобные вопросы. В Германии это вопросы находятся в компетенции федерального канцлера.

«Вещи такого политического масштаба если и рассматриваются – то рассматриваются на уровне канцлера. Конечно, Меркель никакой взятки не брала, а я никакой взятки не передавал», – уточнил Климкин.

«Вы можете представить, что кто-то Меркель передает взятку? Реально такие вещи могут решаться исключительно на таком уровне – если речь идет о Берлине, то я считаю, что это намек на Меркель…», – добавил он.

Климкин так же настаивает, что никаких оснований серьезно комментировать заявление Жвании.

«Я считаю, что здесь и комментировать не стоит», – отметил Климкин.

«Я не знаю, это часть внутренней истории или российской истории – спросите господина Жванию, он должен комментировать», – уточнил он.

Климкин подчеркнул, что Федеральный канцлер Ангела Меркель никогда не брала взяток. Она – европейский политик с кристально чистой репутацией.

«Меркель взяток не берет, я взяток не передаю», – подчеркивает Климкин.

Как известно, бывший нардеп и соратник Петра Порошенко Давид Жвания 22 июля выступил с видеозаявлением о том, что пятый президент и его команда захватили власть в 2014 году, «купив» поддержку в Евросоюзе и пообещав олигархам выгоды.

«В стране проходит ползучий реванш, рейтинг Зеленского падает, и к власти снова рвется Порошенко и его окружение. Я не могу на это спокойной смотреть», – заявил Жвания.

«Поэтому я решил предупредить граждан Украины, чтобы они не совершали ошибок. Они не совершили ошибку, когда голосовали против Порошенко», – добавил он.

Он прямо «обвиняет» пятого президента Украины Петра Порошенко в совершении преступления. При это особо подчеркивает свое собственное участие в указанных преступлениях.

«Порошенко и его окружение – это преступная группировка, которая с самого начала участвовала в Майдане ради исключительно захвата власти и личного обогащения», – отмечает Жвания в своем заявлении.

«Я также входил в эту группу, которая захватила власть в 2014 году на волне народных протестов. Мы финансировали Майдан», – добавил он.

Жвания далее «раскрывает» некоторые «детали» действий которые совершал Порошенко и его окружение.

«Мы подогревали протестные настроения в СМИ. Мы срывали мирные инициативы власти», – подчеркивает Жвания.

«Вели сепаратные переговоры с депутатами «Партии регионов». Вели переговоры с иностранными посольствами», – добавил он.

Далее Жвания называет имена основных соратников Порошенко в «деле захвата власти» в Украине.

«В эту группу входили: Мартыненко, Порошенко, Турчинов, Яценюк, Кличко. Каждый из которых приобщил свою группу. Например, Турчинов привел Пашинского и Парубия», – отмечает Жвания.

«Я готов дать показания органам следствия», – добавил он.

В частности, Жваниия утверждает, что вместе с Климкиным якобы участвовал в передаче взятки через посольство Украины в Германии для одного очень высокопоставленного еврочиновника с целью обеспечения поддержки Порошенко.

«Непосредственно я и министр иностранных дел Климкин участвовали в передаче 5 миллионов евро через посольство Украины в Германии для одного очень высокопоставленного в то время еврочиновника с целью обеспечения поддержки Порошенко в качестве кандидата на пост президента Украины со стороны Европейского Союза», – утверждает Жвания.

«Обстоятельства этого я готов предоставить следственным органам», – добавил он.

По утверждению Жвании, Порошенко стал президентом благодаря «консенсусу олигархов». Не участвовал в «сделке» якобы Игорь Коломойский, с которым потом боролся Порошенко, а остальные олигархи получили свои «квоты».

Жвания заявил, что Порошенко за время пребывания у власти получил коррупционным путем более 4 млрд долларов, деньги перевел в офшоры.

Он добавил, что не отзывал свой иск из Окружного админсуда Киева, который запрещал выезд бывшим руководителям страны, несмотря на давление Порошенко и Турчинова.

Кроме того, Жвания сказал, что Порошенко может попробовать баллотироваться в мэры Киева – и якобы эту должность он «выпрашивал» еще у Виктора Януковича.

Напомним, что НАПК начало проверку деклараций Зеленского и Порошенко. Агентство проверит доходы и расходы бывшего и действующего президентов за 2018 и 2019 годы.