Историк Дмитриев был обвинен в педофилии. Однако, его адвокат и коллеги связывают процесс против ученного с его профессиональной деятельностью.

Суд в российской Карелии приговорил главу карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева к трем с половиной годам колонии, говорится в решении Петрозаводского городского суда, передает пресс-служба суда.

«Указанным приговором Юрий Дмитриев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 132 ч. 4 п. «б» Уголовного кодекса Российской Федерации с назначением ему наказания по данной статье с применением положений ст. 64 Уголовного кодекса РФ в виде лишения свободы на срок 03 года 06 месяцев с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», – говорится в решении суда.

Ситуацию прокомментровал для российского издания «РБК» адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев

«Приговор я еще не получил на руки, но предварительный срок наказания – три года и шесть месяцев. Таким образом, он должен выйти на свободу примерно 10–12 ноября. Он пока отсидел два года и 2,5 месяца», – заявил Ануфриев.

Дмитриева обвинили в сексуальных действиях насильственного характера по отношению к его несовершеннолетней приемной дочери.

64-летнего историка судили в закрытом режиме. Его коллеги и многочисленные правозащитники настаивают, что это преследование политическое и связывают его с профессиональной деятельностью Дмитриева: он занимался исследованием массовых репрессий времен Советского союза.

Обвинение просило назначить ему наказание в виде 15 лет заключения, уголовное преследование Дмитриева продолжается с 2016 года.

В конце октября проходят дни памяти жертв расстрела в урочище Сандармох. Среди расстрелянных были 300 лучших представителей украинской интеллигенции. Вместе с ними была расстреляна культура европейской Украины, а наше цивилизационное развитие было отброшено на десятилетия назад.