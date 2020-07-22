Карантин в Украине продлили до осени

Адаптивный карантин в Украине продлен до 31 августа 2020 года. Слишком много регионов страны все еще не готовы к его снятию.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства. Он подчеркнул, что адаптивный подход на региональном уровне доказал свою эффективность и позволяет уверенно контролировать уровень заболеваемости в стране.

“Сегодня на повестке дня также планируется продолжение адаптивного карантина в Украине до 31 августа. Мы все видим, что такой формат и подход к карантинным мероприятиям дает свои результаты и позволяет контролировать уровень заболеваемости”, – подчеркнул премьер.

Позднее на заседании Кабмина все-таки утвердили продление карантина до конца лета. Согласно с новым постановлением, с 1 августа по 31 августа Украину поделят на зоны:

красная;

желтая;

оранжевая;

зеленая.

Уровень эпидемической ситуации в этих регионах будет определяться автоматизированным программным обеспечением с помощью определенных алгоритмов. При мониторинге будут применять те показатели на уровне области, которые используют и сейчас:

загруженность коек в медучреждениях – не более 50%;

среднее количество тестирований – не менее 24 на 100 тысяч населения;

коэффициент выявления случаев – не более 11%;

показатель динамики роста случаев – не более 10%.

Также министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что карантинный режим будут ужесточать или ослаблять с учетом того, в какой зоне находится та или иная область. При этом он подчеркнул, что статус зеленой зоны не означает полное снятие карантина. Речь идет о строгом соблюдении всех рекомендаций Минздрава даже в условиях низких показателей заболеваемости.

Напомним, что в рамках карантина продолжают действовать запреты на:

пребывание в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без средств индивидуальной защиты;

перевозку в транспорте пассажиров в большем количестве, чем предусмотрено мест для сидения.

Ранее PolitUA рассказывал об ужесточении карантина в Киевской области.