Карантин в Украине продлили до осени

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Адаптивный карантин в Украине продлен до 31 августа 2020 года. Слишком много регионов страны все еще не готовы к его снятию.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства. Он подчеркнул, что адаптивный подход на региональном уровне доказал свою эффективность и позволяет уверенно контролировать уровень заболеваемости в стране.
“Сегодня на повестке дня также планируется продолжение адаптивного карантина в Украине до 31 августа. Мы все видим, что такой формат и подход к карантинным мероприятиям дает свои результаты и позволяет контролировать уровень заболеваемости”, – подчеркнул премьер.
Позднее на заседании Кабмина все-таки утвердили продление карантина до конца лета. Согласно с новым постановлением, с 1 августа по 31 августа Украину поделят на зоны:
- красная;
- желтая;
- оранжевая;
- зеленая.
Уровень эпидемической ситуации в этих регионах будет определяться автоматизированным программным обеспечением с помощью определенных алгоритмов. При мониторинге будут применять те показатели на уровне области, которые используют и сейчас:
- загруженность коек в медучреждениях – не более 50%;
- среднее количество тестирований – не менее 24 на 100 тысяч населения;
- коэффициент выявления случаев – не более 11%;
- показатель динамики роста случаев – не более 10%.
Также министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что карантинный режим будут ужесточать или ослаблять с учетом того, в какой зоне находится та или иная область. При этом он подчеркнул, что статус зеленой зоны не означает полное снятие карантина. Речь идет о строгом соблюдении всех рекомендаций Минздрава даже в условиях низких показателей заболеваемости.
Напомним, что в рамках карантина продолжают действовать запреты на:
- пребывание в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без средств индивидуальной защиты;
- перевозку в транспорте пассажиров в большем количестве, чем предусмотрено мест для сидения.
Ранее PolitUA рассказывал об ужесточении карантина в Киевской области.