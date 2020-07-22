Фирму из Днепра подозревают в финансировании террористов на Донбассе

Служба безопасности Украины расследует дело о финансировании сепаратизма менеджментом одной из коммерческих структур Днепра.

Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на пресс-службу ведомства. Так, в 2018 году фирма перечислила более 7 миллионов гривен нескольким фиктивным предприятиям.

По информации СБУ, их владельцами являются причастные к сепаратистской деятельности лица. Они при этом постоянно проживают на временно оккупированной территории АР Крым.

В ходе обысков правоохранители изъяли ряд документов, а также другие доказательства, которые подтверждают противоправную деятельность. На данный момент продолжаются следственные действия.

Ранее PolitUA рассказывал, как СБУ пресекла деятельность пророссийскх агитаторов в Украине.