СБУ проводит обыски.
Служба безопасности Украины расследует дело о финансировании сепаратизма менеджментом одной из коммерческих структур Днепра.
Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на пресс-службу ведомства. Так, в 2018 году фирма перечислила более 7 миллионов гривен нескольким фиктивным предприятиям.
По информации СБУ, их владельцами являются причастные к сепаратистской деятельности лица. Они при этом постоянно проживают на временно оккупированной территории АР Крым.
В ходе обысков правоохранители изъяли ряд документов, а также другие доказательства, которые подтверждают противоправную деятельность. На данный момент продолжаются следственные действия.
Ранее PolitUA рассказывал, как СБУ пресекла деятельность пророссийскх агитаторов в Украине.