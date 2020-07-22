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СБУ разоблачила очень крупных жуликов в Укрзализныце

«Укрзализныци»

СБУ разоблачила коррупционные схемы и масштабное хищение средств «Укрзализныци», которые использовались для закупки некачественных запчастей в России.

Служба безопасности установила, что в течение 2018-2019 годов должностные лица «Укрзализныци» в сговоре с подрядчиками подписали контрактов почти на 200 миллионов гривен без соответствующих разрешений и сертификатов, сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что в этот период коммерсанты вступили в сговор с некоторыми руководителями одного из департаментов и структурных подразделений «Укрзализныци».

Чиновники обеспечивали «делков» победами в тендерах, несмотря на то, что «подрядчики» не имели соответствующих разрешений и сертификатов на осуществление ремонта колесных пар для пассажирских вагонов.

Фото опубликованные СБУ.
Фото опубликованные СБУ.
Фото опубликованные СБУ.
Фото опубликованные СБУ.
Фото опубликованные СБУ.
Фото опубликованные СБУ.
Фото опубликованные СБУ.
Фото опубликованные СБУ.
Фото опубликованные СБУ.
Фото опубликованные СБУ.
Фото опубликованные СБУ.
Фото опубликованные СБУ.
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Они также поставляли «Укрзализныце» запасные части ненадлежащего качества и неизвестного происхождения, завезенные контрабандным путем из РФ.

Общая сумма контактов составила почти 200 млн гривень.

Отмечается, что путем фальсификаций объемов работ и фиктивных фирм было присвоено и переведено в наличные 50 млн гривен.

По заключению специалистов, эксплуатация на подвижном составе запасных частей, восстановленных с нарушением технологических процессов, могла создать реальные предпосылки к возникновению чрезвычайных событий.

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СБУ проводит в пяти областях 27 обысков в структурных подразделениях «Укрзализныци», производственных и офисных помещениях и местах проживания фигурантов.

В офисе компании-поставщика, причастного к противоправному механизма, правоохранители изъяли 65 000 долларов, свыше 2 миллионов гривен, печати ряда коммерческих структур, вовлеченных в фиктивных хозяйственных операций, в том числе поддельную печать национального перевозчика.

Сейчас по всем адресам проведения обысков описывается и изымается финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправный характер деятельности фигурантов.

В частности, обнаружено договора поставки, акты сдачи-приемки работ, реестры налоговых и расходных накладных, счета для оплаты, авизо, технические паспорта, должностные инструкции, доверенности, сертификаты.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением с целью неправомерной выгоды) и ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса.

Напомним, что накануне нардепы попросили Баканова открыть дело против нардепа «ОПЗЖ» Волошина за высказывания об отсутствии государственного суверенитета у Украины.

Источник СБУ

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