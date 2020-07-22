Служба безопасности Украины решила провести силовую операцию по освобождению заложников из захваченного в Луцке автобуса даже после того, как его покинул террорист Максим Кривош, для перестраховки и по полной для таких ситуаций процедуре.

Об этом на брифинге в Николаеве заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. Он подчеркнул, что делать выводы со стороны не стоит, ведь СМИ могли показывать лишь те фрагменты ситуации, которые разрешали демонстрировать правоохранители.

“Всё, что вчера происходило, происходило в течение почти 11 часов. Вам трудно понять всю картинку, потому что вы видите только те фрагменты, которые мы вам давали увидеть, или те, которые могли услышать из сообщений прессы. Когда шли переговоры, договорились, что сначала выйдет террорист, он сдастся, покажет, что у него свободные руки, что он оставил оружие, и его встречает группа из трех человек: медик, первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль и еще один сотрудник КОРДа”, – пояснил Аваков.

Он уточнил, что после того, как силовики надели наручники на сдавшегося террориста, к автобусу подъехала группа Службы безопасности Украины, так как заложники все еще находились внутри. Поэтому нельзя было до конца предположить: нет ли у преступника сообщников в автобусе, нет ли ситуации, при которой автобус все-таки мог взорваться.

“Поэтому СБУ приняла решение сыграть по правилам полностью. Такие правила вам иногда, может быть, выглядят излишними, но так надо действовать. Вот и всё”, – указал министр.

Арсен Аваков также сообщил, что террорист требовал от него разблокировать комментарии на странице министра в Facebook, и сразу “бахнул туда свои шизофренические бредни”.

“Повисело несколько минут, и слава богу. Потому что люди все остались довольны и живы, и только шокированы”, – уточнил Аваков.

Министр внутренних дел особо подчеркнул, что принятые 21 июля решения по захваченному в Луцке автобусу были очень непростыми. Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский в этой ситуации поставил в качестве высшего приоритета сохранение человеческих жизней.

“То есть, нулевой риск для каждого заложника, и, в том числе, с высокой гуманностью к этому неадекватному человеку. Не могу сказать, что все правоохранители и силовики были в восторге от такого сценария, но для того и работает система баланса, когда у тебя есть бьющая рука, и есть голова, которая принимает решения. И когда всё это находится в балансе – мы получаем вот такой неплохой результат”, – подвел итог Аваков.

Ранее PolitUA публиковал полную хронологию захвата автобуса в Луцке, а также разбирался в деталях штурма и ареста террориста.