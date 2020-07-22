Наблюдается падение цены на нефть и рост запасов в США

Нефть дешевеет на фоне роста ее запасов в США за последнюю неделю. При этом наблюдается снижение цены в несколько процентов за день.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в среду на фоне публикации данных Американского института нефти (API), указавших на рост запасов в США за неделю, сообщает «Reuters».

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:23 по Киеву составляет $43,99 за баррель, что на $0,33 (0,74%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на $1,04 (2,4%), до $44,32 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,37 (0,88%) – до $41,55 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $1, до $41,92 за баррель.

Августовский контракт WTI истек с закрытием торгов во вторник, составив $41,96 за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 17 июля, увеличились на 7,5 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов – почти на 1,4 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 716 тыс. баррелей.

“Это привлекает нежелательное внимание к сохраняющейся проблеме большого количества запасов в мире и может ограничить рост цен на нефть в краткосрочной перспективе”, – говорит главный стратег по глобальным рынкам AxiCorp Стивен Иннес.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 16:30 по Киеву.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов – выросли на 280 тыс. баррелей.

Напомним, что в конце прошлой недели мировые цены на нефть резко упали. Это произошло благодаря решению ОПЕК.