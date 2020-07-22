На протяжении 21 июля российские террористы на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. В сообщении подчеркнули, что ВСУ в ответ на обстрелы своих позиций дали врагу адекватный ответ и продолжают контролировать ситуацию.

Вблизи Новотошковского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, а в районе Крымского – из 82-х мм минометов, гранатометов и пулеметов. У населенного пункта Хутор Вольный боевики использовали крупнокалиберные пулеметы и автоматические станковые гранатометы.

Возле населенного пункта Гнутово террористы дважды открывали огонь из минометов калибра 82 мм и гранатометов. Из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем оккупанты дважды обстреляли опорные пункты ВСУ вблизи Павлополя. Также оккупанты вели огонь из вооружения БМП по украинским воинам у Лебединского, а рядом с Водяным – использовали станковые противотанковые гранатометы.

Как ранее сообщал Politua, украинская разведка выяснила точное количество российских войск на Донбассе.