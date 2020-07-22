Террористы на Донбассе ударили по ВСУ: убит защитник Украины
21 июля боевики нарушили режим “тишины” девять раз.
На протяжении 21 июля российские террористы на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще один получил ранения.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. В сообщении подчеркнули, что ВСУ в ответ на обстрелы своих позиций дали врагу адекватный ответ и продолжают контролировать ситуацию.
Вблизи Новотошковского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, а в районе Крымского – из 82-х мм минометов, гранатометов и пулеметов. У населенного пункта Хутор Вольный боевики использовали крупнокалиберные пулеметы и автоматические станковые гранатометы.
Возле населенного пункта Гнутово террористы дважды открывали огонь из минометов калибра 82 мм и гранатометов. Из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем оккупанты дважды обстреляли опорные пункты ВСУ вблизи Павлополя. Также оккупанты вели огонь из вооружения БМП по украинским воинам у Лебединского, а рядом с Водяным – использовали станковые противотанковые гранатометы.
Зведення станом на 07:00 22 липня 2020 року
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21 липня збройні формування Російської…
Опубликовано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Вторник, 21 июля 2020 г.
Как ранее сообщал Politua, украинская разведка выяснила точное количество российских войск на Донбассе.