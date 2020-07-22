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От коронавируса излечилась почти 1000 пациентов за сутки

Медики борющиеся с коронавирусом.

За прошедшие сутки от коронанавируса в Украине излечилась почти тысяча пациентов, при этом выявлено свыше 800 новых случаев, умерли 16 человек.

За сутки 21 июля в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили у 829 человек, в то же время 973 больных выздоровели, а 16 пациентов умерли, свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В Киеве зафиксированы 132 новых случая, столица стала антилидером по суточной статистике (больше было неделю назад: за сутки 14 июля коронавирус диагностировали у 147 киевлян).

Во Львовской области – 124 новых больных за сутки.

В Ивано-Франковской области диагностировано 78 новых больных, в Закарпатской – 60, в Харьковской – 57, в Ровенской – 49, в Волынской и Черновицкой – по 41, в Одесской – 22.

Инфографика по заболеваемости коронавирусом.
Инфографика по заболеваемости коронавирусом.

Летальные случаи среди больных с коронавирусом зафиксированы в Черновицкой и Закарпатской областях (по 3), в Ивано-Франковской, Ровенской и Волынской областях (по 2), в Харьковской, Одесской, Сумской и Черкасской областях (по 1).

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Всего за время пандемии в Украине было выявлено 60 995 случаев заболевания COVID-19, из них 1534 – летальные, а 33 172 – с успешным выздоровлением.

Сейчас от коронавируса в Украине лечатся 26 289 человек.

Напомним, что за предыдущие сутки так же излечилось от коронавируса больше людей, чем выявлено новых заразившихся. Смертность составила 20 человек.

Источник Система мониторинга распространения эпидемии COVID-19 от Аппарата СНБО Украины

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