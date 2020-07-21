Нардепы просят СБУ открыть дело против Волошина

Нардепы просят Баканова открыть дело против нардепа «ОПЗЖ» Волошина за высказывания об отсутствии государственного суверенитета у Украины.

Народные депутаты обратились к руководителю Службы безопасности Ивану Баканову с требованием начать уголовное производство из-за высказываний представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Олега Волошина об отсутствии в Украине суверенитета, сообщила на своей странице в Facebook сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко

«Как и обещали, обратились к руководству СБУ с требованием возбудить дело за преступление в ВР, когда депутат отрицал суверенитет Украины, а это – государственная измена», – заявила Геращенко.

Она поблагодарила коллег из «разных фракции», которые подписали обращение.

Обращение подписанное нардепами. Обращение подписанное нардепами. Пред 1 из 2 След

Депутат фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олега Волошина облили зеленкой под Верховной Радой перед внеочередной сессией 21 июля, журналистка София Середа в Facebook.

Олег Волошин облитый зеленкой. Олег Волошин облитый зеленкой. Пред 1 из 3 След

«После пятничного заявления депутата ОПЗЖ Олега Волошина об «отсутствии суверенитета» у Украины, его вот так сегодня встретили под Верховной Радой. Александру Кабанову из «Слуги народа», который неудачно проходил рядом, также досталось»

Після п‘ятничної заяви депутата ОПЗЖ Олега Волошина про «відсутність сувернітету» в України, його ось так сьогодні зустріли під ВР pic.twitter.com/3WsEXgQflb — Радіо Свобода (@radiosvoboda) July 21, 2020

Напомним, что 17 июля во время рассмотрения проекта постановления №3736 о заявлении Верховной Рады по поводу нелегитимного проведения общероссийского голосования за поправки в Конституцию Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины – в АР Крым и городе Севастополе – Олег Волошин заявил, что украинский суверенитет «передан полностью внешнему управлению», а «страна, в которой нет суверенитета, не может восстановить суверенитет над украинским Крымом».

Після п‘ятничної заяви депутата ОПЗЖ Олега Волошина про «відсутність сувернітету» в України, його ось так сьогодні… Geplaatst door Sophia Sereda op Dinsdag 21 juli 2020

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал народных депутатов не поднимать вопросы, которые будут ставить под сомнение независимость, государственный суверенитет, свободу и территориальную целостность Украины.

Як і обіцяли, звернулися до керівництва СБУ з вимогою порушити справу за злочин у ВР, коли депутат заперечував… Geplaatst door Iryna Gerashchenko op Dinsdag 21 juli 2020

Позже члены фракций «Голос», «Европейская солидарность», «Слуга народа» и депутатских групп «Партия «За будущее» и «Доверие» требовали от спикера «надлежащей реакции» на заявление депутата ОПЗЖ, направление запросов в правоохранительные органы по этому поводу.