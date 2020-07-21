В Украине открыли квоты на иностранных IT-специалистов

В Украине заработали иммиграционные квоты для иностранных IT-специалистов. Уже проживающие в Украине должны обратится в ГМС.

С 21 июля иностранные IT-специалисты могут подавать документы на получение разрешения на иммиграцию, сообщает пресс-служба Минцифры в Facebook.

Отмечается, что Кабмин в марте определил квоты иммиграции на 2020 год. В пределах установленной квоты украинские ИТ-компании получат возможность трудоустроить дополнительно 5000 высококвалифицированных ИТ-специалистов на почти постоянной основе.

«Привлеченные в пределах квоты работники получат вид на жительство. Таким образом, они могут 10 лет свободно жить и работать в Украине», – добавили в ведомстве.

При этом, иностранные специалисты, которые уже живут в Украине, должны подать свои документы в территориальное подразделение Государственной миграционной службы по месту своей регистрации.

Специалисты, которые находятся за пределами Украины – в консульские учреждения Украины за рубежом.

Как оформить разрешение на украинском и английском языках, инструкция по ссылке.

Квалификационные требования для IT-специалистов.

https://www.facebook.com/eGovernanceUkraine/posts/3198087826911131

Напомним, что два года назад президент Порошенко подписал указ основанный на решение СНБО Украины об нейтрализации угроз связанных с миграционными процессами.

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 1 марта, предусматривающее предварительную проверку оснований для въезда иностранцев из стран миграционного риска, в частности, россиян, в Украину. Соответствующий указ глава государства подписал 21 марта