В Украине открыли квоты на иностранных IT-специалистов
В Украине заработали иммиграционные квоты для иностранных IT-специалистов. Уже проживающие в Украине должны обратится в ГМС.
С 21 июля иностранные IT-специалисты могут подавать документы на получение разрешения на иммиграцию, сообщает пресс-служба Минцифры в Facebook.
Отмечается, что Кабмин в марте определил квоты иммиграции на 2020 год. В пределах установленной квоты украинские ИТ-компании получат возможность трудоустроить дополнительно 5000 высококвалифицированных ИТ-специалистов на почти постоянной основе.
«Привлеченные в пределах квоты работники получат вид на жительство. Таким образом, они могут 10 лет свободно жить и работать в Украине», – добавили в ведомстве.
При этом, иностранные специалисты, которые уже живут в Украине, должны подать свои документы в территориальное подразделение Государственной миграционной службы по месту своей регистрации.
Специалисты, которые находятся за пределами Украины – в консульские учреждения Украины за рубежом.
Как оформить разрешение на украинском и английском языках, инструкция по ссылке.
Квалификационные требования для IT-специалистов.
https://www.facebook.com/eGovernanceUkraine/posts/3198087826911131
Напомним, что два года назад президент Порошенко подписал указ основанный на решение СНБО Украины об нейтрализации угроз связанных с миграционными процессами.
Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 1 марта, предусматривающее предварительную проверку оснований для въезда иностранцев из стран миграционного риска, в частности, россиян, в Украину. Соответствующий указ глава государства подписал 21 марта