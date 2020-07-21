Суд продлил следствие по изнасилованию в Кагарлыке

По делу проходят 4 полицейских, подозреваемых в пытках и изнасиловании. Продление срока следствия возмутило даже одного из подозреваемых.

Голосеевский суд Киева продлил сроки следствия по делу о пытках и изнасиловании в Кагарлицком отделении Обуховского отдела полиции до 6 месяцев, сообщила на своей странице в Facebook адвокат пострадавшей Нелли Погребицькой Елена Сотник.

«Голосеевский суд г. Киева первым решает вопрос продления сроков следствия. Учитывая большое количество эпизодов и потерпевших, решение было однозначным – продлить до 6 месяцев», – говорится в сообщении адвоката.

«Сбор материалов по этому делу должен быть полноценным, объективным и основательным», – добавила она.

#справа_КагарликДоставлено всіх 4 «Кагарлицьких» поліцейських, які підозрюються в катуванні 4 людей, а Сулима та Кузів… Geplaatst door Olena Sotnyk op Dinsdag 21 juli 2020

Защитник уточнила, что в суд доставили всех 4 кагарлицких полицейских, подозреваемых в пытках 4 человек. В частности, и Сергея Сулиму и Николая Кузива, которых подозревают еще и в изнасиловании Нелли Погребицькой.

По словам Сотник, адвокат одного из подозреваемых возражал против продления следствия, потому что «так и не смог понять, в чем сложность уголовного производства».

А сам подозреваемый Сулима возмутился в своем выступлении, что «20 следователей ГБР расследует такое ​мелкое дело».

Напомним, что 25 мая в городе Кагарлык Киевской области был расформирован участок полиции после инцидента с избиением и изнасилованием задержанной женщины. Источники сообщали, что подозреваемых зовут Сергей Сулима и Николай Кузив.

26 мая Голосеевский районный суд Киева арестовал на два месяца полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, которых подозревают в избиении и изнасиловании женщины в райотделе.

2 июля следователи ГБР сообщили о подозрении в пытках еще двум правоохранителям Кагарлицкого отделения полиции. Одному оперуполномоченному избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, второго отправили под арест без возможности внесения залога.