Почти 2/3 украинцев недовольны работой Зеленского

Почти 60% украинцев недовольны политикой проводимой в Украине президентом Зеленским, премьер-министром Шмыгалем и спикером парламента Разумковым.

Среди представителей власти лучше всего украинцы оценивают работу президента Владимира Зеленского, в то же время почти 60% опрошенных не удовлетворены деятельностью главы государства, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 16-17 июля 2020 года на тему: «Год от выборов Верховной Рады: оценки граждан».

«Среди руководителей государства опрошенные относительно лучше оценивают работу президента Зеленского (37% опрошенных довольны деятельностью главы государства, 59% – дают противоположные оценки)», – сообщают социологи.

«Работой председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова довольны 25%, недовольны – 57%. Деятельностью премьер-министра Дениса Шмыгаля довольны лишь 16%, не удовлетворены – 65% опрошенных», – добавили исследователи.

Опубликованные результаты исследования. Опубликованные результаты исследования. Пред 1 из 2 След

Среди парламентских фракций относительно лучшие оценки получила фракция партии «Слуга народа» (уровень удовлетворенности всех – 32%, среди избирателей партии – 90%).

Деятельностью фракций партий «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность» и «Батькивщина» довольны примерно четверть опрошенных, не удовлетворены – около 70%. Деятельностью фракции партии «Голос» довольны 17%, недовольны – 73% респондентов.

Показательно возрастное распределение оценок фракций – молодежь относительно больше довольна деятельностью фракции «Слуга народа», старшие – фракций партий «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность» и «Батькивщина».

Опрос проводился CATI-методом (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров социологи опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 16-17 июля 2020.