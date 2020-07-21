Военный конфликт Азербайджана и Армении на границе имеет как явные, так и скрытые причины. Главным же игроком в этом регионе выступает Кремль.

Об этом пишет Андрей Латынин. По его мнению, задача нынешнего проекта “армения” – захватить господствующие приграничные высоты и взять под контроль газовый трубопровод, который проходит в 20-25 км от мест боев в Товузе.

“Дело в том, что Туркмения с запасами газа на пятом месте в мире реализовала соглашение с Азербайджаном о поставках газа в Европу через азербайджанские трубопроводы. Кто не в курсе, трубопроводы идут через Грузию на Турцию и далее в Европу. Для этой цели Туркменистан приступает к строительству подводного газопровода, который соединит его с Азербайджаном. Для российского Газпрома, и так спустившегося с первого места в рейтинге поставщиков газа на пятое, это смерти подобно”, – пояснил Латынин.

Однако, благодаря мужеству сначала пограничников, а затем и армии Азербайджана, блицкриг российско-армянским силам не удался. Подтянутые к месту событий дополнительные азербайджанские войска и техника обещают армянам колоссальные потери в случае попытки прорыва.

Но не следует забывать, что параллельно с этим произошли еще два события. Первое: ночное шествие в Баку явно показало и Москве, и Еревану, что народ Азербайджана совершенно не собирается мириться с агрессией. И даже при не очень большом желании руководства страны вступать в войну, внутриполитическая ситуация вкупе с внешнеполитическими факторами может заставить руководство Азербайджана отдать приказ.

Второе: очень важен внешнеполитический фактор в виде Эрдогана. В своем обращении президент Турции говорит следующее: “мы готовы как в 1918 году прийти на помощь нашим братьям”. Это, по мнению Латынина, открытый месседж Путину – “турецкая армия может быть переброшена в Азербайджан. Даже не сомневайся – трубопроводы я тебе не отдам ни при каких обстоятельствах”.

“Два этих фактора остужают Кремль – ибо и в Ливии, и в Сирии россияне уже сталкивались с турецкой армией и счет там явно не в пользу России. А в случае начала войны на территории Азербайджана – вместе с азербайджанской армией и местным населением, это гарантированное поражение и полная потеря контроля над регионом”, – уверен он.

Также не следует забывать и того, что Эрдоган обещал дипломатическую проработку по линии МИД США и европейских стран, которые закончатся дополнительными экономическими санкциями.

“В результате два дня назад Кремль резко выходит из игры, оставив Армению решать вопрос самостоятельно. Армения впадает в панику. Общество открыто и очень резко осуждает Россию (даже трансляцию телеканалов запретили). Раздаются призывы, что русские нас используют в своих целях и армянам совершенно не нужна большая война с Азербайджаном и Турцией, по ходу которой Армения рискует остаться совершенно одной. Пашинян несколько раз на разных площадках заявляет о том, что Армении война не нужна, что Армения за мирное решение всех конфликтов. Плавно напряженность в Товузе начинает спадать”, – подвел итог Андрей Латынин.

Как сообщал Politua, Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом в ответ на провокации.